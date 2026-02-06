NOVA VICTÒRIA A LA JUSTÍCIA EUROPEA
El Tribunal de Justicia de la Unió Europea ha anul·lat la suspensió en el seu dia de la immunitat com eurodiputats de Puigdemont,Comin i Ponsatí i desautoritza aixi a l’Eurocambra i les maniobres orquestrades pels ultres espanyols que podien ser tot menys imparcials.
Una decisió poc comú, però que revoca aquella decisió del 2021 a petició del Tribunal Suprem espanyol per poder jutjar-los a Espanya. De fet les garanties que ho han permès es no ser imparcial, cosa que el ponent de la suspensió no era, un eurodiputat bulgar que pertany al mateix grup de VOX, partit qu eva promoure el procés legal contra el President Puigdemont a Espanya i acusació popular en el judici dels dirigents independentistes. En el seu dia ja es va reclamar que la comissió estava viciada d’origen ja que no es pot suspendre la immunitat d’un diputat si la raó es perjudicar l’activitat política del diputat. Cal dir que aquest ponent va organitzar un acte amb la presència de VOX sobre el tema “Catalunya es Espanya” i per tant la imparcialitat era tacada per predidir la comissió sobre aquesta decisió que afectava als eurodiputats catalans.
De fet, això va provocar la detenció del President Puigdemont a Sardenya i que va acabar amb el seu alliberament, però que haguéè pogut comportar la seva extradició a Espanya per ser jutjat i sense la immunitat que li corresponia. A efectes pràctics evidentment ja no és pot fer marxa enrere ja que cap dels 3 son europarlamentaris ara, de fet Comin si, però per raons diferents i injustes no pot exercir el seu càrrec escollit pel vot dels ciutadans ja que hauria de passar per Espanya per la seva acreditació i evidentment no ho pot fer. Una decisió injusta ja que el vot de la gent hauria de ser primordial sobre qualsevol altre tema burocràtic per poder dir que es una democràcia plena.
Aquets fets demostren que la Justícia europea acaba desmuntant els fraus de la justícia espanyola i que quan travessa la frontera queda despullada i demostra que evidentment Espanya no és una democràcia normal. Això no garanteix res de cara a la immunitat però el mal també ja està fet, ja que Puigdemont com diputat del Parlament hauria de poder exercir com a tal per la mateixa raó que abans, el vot de la gent i no pot fer aquesta representació donada per la interpretació de la immunitat esbiaixada de l’Estat espanyol.
La justícia arriba tard, i molt cops ja no pot rectificar el que ha passat, ja no te remei, però com a mínim torna a deixar Espanya en ridícul i dona raons que abans eren negades.
Una nova victòria a la justícia europea.