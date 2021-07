NOMES ERA INDEPENDÈNCIA

El President Aragonès i la consellera d’exteriors reivindiquen en un acte ahir davant els cònsols l’ammistia i el referèndum, seguint amb una cantarella que poc te a veure amb el que vam viures fins el 2017.

En aquesta recepció diuen que s’obre una nova etapa en que es vol resoldre de manera acordada i dialogada el conflicte entre Catalunya i Espanya ha dit el President. La proposta es la Taula de diàleg amb l’Estat amb el referèndum i l’ammistia com a proposta catalana i referma que el Govern mantindrà el principis bàsics de la democràcia i llibertat. La consellera ha fet seva una frase d’un jutge americà que diu que la lluita per les coses que t’importen però fes-ho de manera que impulsi els altres a seguir-te. Han parlat del Consell d’Europa i l’obertura al món de Catalunya.

Realment seguim amb el mateix joc de sempre que ens te acostumats la Generalitat. Sembla que se’ls ha esborrat de la memòria una paraula clau “independència”. Simplement això. Seguir insistint amb una ammistia que amb la primera quedaria resolta i un referèndum que no arribarà i que deixa en res la lluita del poble per fer possible l’1 d’octubre es un engany de grans proporcions.

No hi ha una nova etapa, hi ha una continuació d’un procés d’alliberament de més de 10 anys que va culminar amb el referèndum de l’1 d’octubre i la victòria del si i la declaració posterior avortada pel 155 i la marxa enrera del nostre Govern. Diuen que aquesta etapa es vol resoldre de manera acorda i dialogada, de fet sempre ha estat així, ha estat la primera intenció i s’han provat totes les formules per fer-ho possible i totes les alternatives que els juristes van exposar per aprofitar la Constitució, demanar la transferència per fer el referèndum, exposar el tema al Congreso amb votació inclosa i totes les opcions, per tant no es cap novetat. La via unilateral nomes es la conseqüència de la negativa de totes aquestes temptatives que es van mantenir obertes fins el darrer segon amb la resposta de la violència i la repressió per part espanyola.

Els principis que exposen sempre han estat cabdals, respecte la frase, es ni més ni menys que el relat del procés fins el dia 1 d’octubre amb les grans mobilitzacions i la defensa de les urnes de tot un poble.

Per tant demanaria no enganyar més en aquest cas als cónsols, no volem ammistia i referèndum, volem simplement independència.