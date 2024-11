No passa res.

Sense categoria

Davant la compareixença del President valencià demà, ja s’ha filtrat que hi haurà destitucions en el seu Govern, evidentment no la seva.

Mazon destituirà les dues conselleres més polèmiques de la gestió de la DANA i anunciarà una gran conselleria per la reconstrucció on no m’estranyaria gens ja pensesin en seguir saquejant el diner públic amb el més recurrent, les obres.

La Consellera d’Interior en serà una, una completa inútil en la gestió i que es va atrevir a dir que desconeixia el sistema d’alerta massiva als mòbils, ho va descobrir deu minuts abans de fer-ho. Ja és prou indigne aquestes declaracions, que a més és va saber per un audio que una hora abans ja parlaven de l’alerta massiva.

La segona la Conseller d’Indústria, una autèntica insensible per dir-ho suaument, i que de males maneres va prohibir als familiars anar a veure els seus morts, on posteriorment ho va empitjorar més amb un missatge de disculpes, que semblava una burla macabra en tota regla. De fet s’ha sabut que ha esborrat piulades on feia broma de les alarmes d’emergència, això te un nom que és miserable.

Així doncs fent una mica d’autocritica aprofitarà per atacar al Govern Central, no assumir cap responsabilitat amb més de 200 morts a l’esquena i intentant una cortina de fum per seguir aferrat al poder com si res hagués passat.

De fet el seu Govern ja sabem que nomes te una prioritat, l’anticatalanisme, ara expressat al compte oficial a les xarxes de la Conselleria de Medi ambient piulant nomes en castellà, i davant la indignació d’algun usuari responent que nomes ho feien en castellà per si hi ha immigrants que no coneguin la llengua valenciana (volia dir catalana) i donar més bona informació. Cap problema en fer cas omís a la propia llei per la seva obsessió malaltissa contra Catalunya i la seva propia llengua, cosa més trista encara.

En definitiva, segueix una nova vergonya on el PSOE mateix dona el missatge de que ara no és moment de les responsabilitats polítiques. Dos partits sorgits del franquisme per perpetuar un sistema corrupte com aquest disfressat de democràcia i robar les arques públiques a mans grosses per damunt de qualsevol cosa, com hem vist inclosa la vida de les persones.

No passa res.