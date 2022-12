La magistrada Maria Luisa Balaguer de l’anomenat sector progressista del TC, expressa la seva disconformitat amb la decisió que el Senat no pugui seguir la tramitació de la reforma del Codi Penal amb la renovació del CGPJ i TC inclosa, però ens ha deixat una prova irrefutable del que som.

Parlo dels magistrats posats pel PSOE i anomenats progressistes, ho dic per aquells que encara defensen l’esquerra com una cosa oposada a la dreta espanyola. Ens diu que no es comparable amb altres actuacions encara que l’òrgan ja va suspendre sessions del Parlament de Catalunya l’octubre del 2017 i el gener del 2018. Diu que no es comparable ja que la cambra catalana es infinitament menor en l’àmbit polític i jurídic. Es a dir transmet el que molts dels juristes espanyols pensen, la distinció entre Parlaments de primera i Parlaments de segona.

Davant això, amb aquest context el líder d’Esquerra a Madrid, Gabriel Rufian li diu a Pedro Sanchez que no els deixarem penjats i que ho faran simplement per dignificar la democràcia perquè davant de tot abans que independentistes, son demòcrates.

Molt significatiu aquests dos fets, per una banda i encara que els fets ja no donen per males interpretacions els darrers anys, la verbalització per part d’un magistrat d’aquells que pretenen oposar a la dreta cavernaria menyspreant el Parlament català, com s’ha fet repetidament i expressant ben clar que simplement es una eina sense poder real, per blanquejar allò que anomenen autonomia, però que el poder total es a Madrid. Davant això Rufian en un altra actuació miserable els diu als botxins que no els deixaran sols i per postres ho diu per dignificar la democràcia inexistent espanyola, d’un Pedro Sanchez que ha vist com Europa ha donat la raó al TC davant la seva imposició judicial en aquest cas, i encara ens rebla el clau dient que abans que independentistes son democràtes, com si fossin coses oposades i no puguessin ser complementaries.

De fet democrates teoricament ho son tots, no hauria de ser una qualitat, independentistes nomes uns quants i segurament no es el cas de Rufian, ni del partit que representa que si anem enrere per la història de Catalunya, ja veiem que el desig de salvar Espanya amb uns teorics bons i dolents es una constant per davant del desig d’independència i aprofitar precisament els contexts de feblesa com aquests per poder donar el pas.

Segurament falta autoestima, convicció i sentiment de nació amb majúscules per creure que nosaltres no hem de salvar a ningú i molt menys aquell que ens trepitja cada dia.

Definitivament, ens han deixat penjats.