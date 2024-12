NO ANEM DE FAROL

Sense categoria

Aquesta frase la va pronunciar ahir Miriam Nogueras per part de Junts en el Congreso en referència al Govern espanyol exigint que moguin el cul per fer la feina. Llàstima que la credibilitat és exactament zero i així anem.

Sanchez ens diu ara que veu coherent una reunió amb Puigdemont però que no figura a la seva agenda i veu possible aprofundir en l’autogovern català, i ho veu el següent pas desprès d’haver aprovat la llei d’Amnistia. Diu que els votants de Junts no volen l’alternativa de PP i VOX. Explica que vol tancar acord d’immigració i que la seva proposta es pels Mossos a ports i aeroports, però no pas que tinguin control sobre duanes. Pel que fa el finançament el presenta com que hi haurà singularitats en la negociació i multilateralitat en l’acord.

Sánchez veu “coherent” una reunió amb Puigdemont, però no figura a la seva agenda. Mentrestant Nogueras els diu que estan en números vermells, i s’han de posar al dia, que no temptin la sort amb ells, exigeix resoldre els temes pendents ja que ells no es van presentar a les eleccions espanyoles per servir-los a vostès, sinò per defensar Catalunya.

El president espanyol com no pot ser d’altra manera s’en fot de les amenaces de fireta de Junts, i fa com si sentis ploure. Ara com ja va dir fa un any diu que veu possible reunió amb Puigdemont, això si, no està a l’agenda, una burla total. Parla de la llei d’anmistia que ha estat desobeida pels jutges amb el seu beneplacit. Parla de l’espantall de la dreta, com si ell fos cap alternativa amb les seves polítiques. Respecte el control dels mossos el presenta sense el control de duanes, una nova burla sense fi, seria com construir una piscina sense aigua, no te cap sentit. Arriba al deliri amb el finançament negociació singular i acord multilateral, és a dir café per tots com sempre i Catalunya pagant i callant, com deia com si sentis ploure.

Nogueras més enllà de la gesticulació estèril, sap que diu fum i més fum i que no pensen anar més enllà i per suposat no falti al respecte als catalans dient que es van presentar a les elecccions espanyoles per defensar Catalunya i no per servir ningú, ja que els fets demostren justament al contrari, de fet denuncien els incompliments constants i com podem veure amb la resposta de Sanchez seguiran sense fi, per tant que hi fan allà sinó col·laborar amb la governabilitat d’Espanya, cosa que fa vergonya aliena per cert. No recorden el 2017, perquè no marxen de Madrid com a gest de dignitat, spoiler, no ho faran mai.

Encara diu que no van de farol.