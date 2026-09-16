MISERABLES PER ANDORRA
Un economista, Andrés González ens diu que compraria un altre habitatge si arribar al milió d’euros de patrimoni li permetés evitar al català a Andorra.
Aquest divulgador financer, conegut a les xarxes socials per la Pizarra de Andrés, en un directe diu que pagaria 400000 euros més en un habitatge si això li permetés evitar estudiar el català. Tot en el context de l’aplicació progressiva de requisits lingüístics vinculats a la residència. Ens diu que comprar-se una casa d’un milió no arribaria, però si el requisit es un milió d’euros en propietats i la seva casa ja val 600 posaria els 400 per un altra i que el deixin en pau amb el català.
La estratagema no li permetria quedar exempt de manera indefinida. A partir del 2029 l’obligació de la llengua s’estendrà als permisos de residència sense treball amb un nivell A1 i el A2 en la segona.
Aquest personatge seria un exemple de racisme contra la nostra llengua, i en aquest cas al territori andorrà. Segurament tant li faria que la conducció fos per l’esquerra per exemple o qualsevol altra normativa, ara bé quan es tracta d’una cosa tant simple com protegir la llengua del territori que marca la identitat de la mateixa societat, i sobretot si aquesta és el català la cosa és complica. Pot gaudir de la seva residència però ens diu no està disposat a complir amb la llei del territori on està. Una mena de llei a la carta. No tant sols això si no que ho posa en evidència per les xarxes en directe sense veure que queda com un miserable amb catalanofòbia aguda.
El nivell exigit no és elevat però el seu coeficient mental es veu li resulta impossible i pretén viure segons les seves preferències per damunt del territori on en treu profit per la seva residència. Estic segur que si fos a Espanya no s’atreviria a dir en cas de no saber-lo que no aprendria el castellà, però esclar quan es tracta del català tot s’hi val i la seva ment colonial permet expressa en veu alta aquesta barbaritat que no és res més que la croada contra la nostra llengua que fa més de 300 anys que dura i que acostumats a la submissió lingüística catalana, quan arriben a un Estat amb eines normals d’un Estat no el poden admetre.
Miserables per Andorra.