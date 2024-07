MISERABLES

Sense categoria

Avui escoltem Marta Vilalta per part d’Esquerra dient que l’acord anunciat ahir que ens farà President, Salvador Illa, representant del 155, és un sal en l’autogovern, i no tant sols això, anim Junts a sumar-se al mateix.

Ens anima amb paraules buides com concert economic solidari diu similar al País Basc, amb unes garanties que diu faran amb altres formacions a l’Estat.

Tanta hipocresia i mediocritat francament és fa molt insuportable. Parlen d’una clau de la caixa que mai tindran i ni tant sols tenen la dignitat de concretar el com i el quan, ja que simplement és fum. De fet durant el 2025 la comissió mixta estat espanyol-Generalitat fixarà el traspàs de la recaptació, tot pendent de l’acord de Sanchez en cas que encara hi sigui i el Govern català i concretar com és materialitzaria tot el tema, ja ue el 2026 l’agència catalana hauria de recaptar,gestionar i liquidar l’IRPF del 2025. Fàcilment podria ser que Catalunya gestioni més però que amb l’aportació inconcreta de la solidaritat i de la resta d’impostos tot quedi en res.

Per si no fos poc, tot es prou confus i poc detallat, com perquè la militància tingui tota la informació i sempre amb la fe del suport a Illa perquè els socialistes compleixin la seva part, que per cert no han complert mai i dels que el silenci escoltat fins ara fa sospitar i molt.

Presenten com a guany el compromís de que el President socialista farà les seves aparicions en català, com si això fos un mèrit o una opció. De fet tot es tant inconcret i poc creïble que no hi ha cap garantia més que la paraula i la inconcreció basada en fets que no sabem si ni tant sols passaran o quedaran com sempre en l’oblit. Cap garantia, cap salt endavant i unes promeses de fum que ningú amb dos dits de coneixement i una mica de memòria es podria creure, bàsicament per l’experiència de tots els anys passats i perquè Espanya no es pot permetre aquest concert per Catalunya amb el pes que te en el conjunt.

Tot a canvi d’un fet que si que serà una certesa aviat, l’investidura del President del 155, aquell de la foto amb Abascal i Rajoy a la manifestació a Barcelona i aquell que ha avalat la repressió i representa el tracte colonial per Catalunya.

Esquerra ha prioritzat els seus càrrecs a les institucions a canvi del seu objectiu i compromis amb els votants i això en un Estat democràtic normal ho hauria de pagar amb el seu enfonsament total a les properes eleccions i una refundació urgent amb nous lideratges que aquest cop si aboquin a la paperera de la història els dirigents actuals per sempre.