Quan escoltes el president Espanyol Pedro Sanchez davant l’ONU dient que la democràcia al món està amenaçada o quan veus al exvirrei Millo presentar recurs al Tribunal Suprem pels indults dels presos polítics, nomes et pot venir una paraula al cap: Miserables.

En Pedro Sanchez davant les Nacions Unides demana a la comunitat internacional protegir la democràcia i fer front als extremismes i els que criden a l’odi, frent un clam per alimentar des dels Estats societats lliures.

Per altra banda Enric Millor ha presentat recurs contra els indults. Es el mateix personatge que recordem en les seves declaracions al judici parlar de les lesions dels policies que van intervenir en el referèdum amb dits trencats, fractures de cames i armilles antibales estripades amb estris punxants, reblant el clau amb la trampa del Fairy utilitzada pels manifestants perillosament contra les forces policials.

Aquests nivells de cinisme i hipocresia, evidentment nomes si pot arribar si ets un miserable o el teu codi etic es inexistent. Res justifica aquests fets com a persona. El president espanyol alerta al món quan a casa seva no compleix la seva part. Si en algun lloc la democràcia es de molt baixa qualitat i sense ganes de millora, aquest es Espanya, per tant donar lliçons als demes no seria el millor, de fet es com anar repetint pel món com un mantra “Espanya es una democràcia consolidada”, evidentment si fos veritat no cal dir-ho. Parla de fer front als extremismes o els que criden l’odi, no veig que a l’Estat es persegueixi els franquistes per exemple, protegits per l’Estat de qualsevol querella judicial internacional, o els feixistes que poden organitzar manifestacions sense més o els “a por ellos” de torn, que no ho deu considera cap crit d’odi. En definitiva un cinisme de grans proporcions.

Pel que fa a Millo, el seu odi evidentment supera l’imaginable amb aquest recurs. Un personatge que com deia amb la seva actuació al judici amb les seves fantasies sobre agressions a policies que encara ningú ha vist mai, i que lògicament eren impossibles entre personatges armats i preparats contra gent indefensa. Ho va reblar amb el Fairy que apart de la burla ja marca els nivells de ser miserable que una persona humana pot arribar. La seva actuació com a virrei del 155 i la seva persecució als representants de la societat marca la vida d’un personatge que ha fet de la mentida i al servei a un règim per damunt de tot la seva vida professional, ja marcada pels seus canvis de partit fins trobar el seu lloc.

Miserables.