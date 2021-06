MÉS AUTONÒMICA QUE MAI

La tornada del monarca espanyol a Catalunya ha portat evidenciar les misèries de l’actual Govern de la Generalitat i els partits que hi donen suport, amb tot un reguitzell de notícies per intentar dissimular el que no es pot dissimular.

Desprès de diferents versions se’ns diu que el President Aragonès no assistiria al sopar del Cercle d’Economia amb el monarca de convidat i nomes aniria a les jornades pel matí, deixant la representació en la persona del Vicepresident Puigneró. Posteriorment aquest renuncia a assistir-hi adduint altres compromisos, i finalment la Consellera de Presidència, Laura Vilagrà serà la representant a l’esmentat sopar amb una intervenció de la portaveu del Govern explicant que la presència del Monarca espanyol no pot condicionar on la Generalitat vol assistir o no. Al mateix temps també s’anuncia que el President Puigdemont no disposarà d’escorta oficial ja que el compromís del Govern es no posar en perill als funcionaris.

Tota una declaració d’intencions. Vull recordar que aquest Govern que s’esforça per deixar el dia 1 d’octubre en un no res, sembla que vol allargar l’amnesia col·lectiva al dia 3 d’octubre, on el Borbó va pronunciar el famós discurs miserable on prenia partit al costat dels “a por ellos” i ens repudiava com a subdits, sense ni una paraula de perdó per la violència policial contra la ciutadania i les seves conseqüències. S’ha passat de ni oblit ni perdò i durant 3 anys no assistir mai cap representant de la Generalitat en actes on assistis el Monarca, la darrera ocasió a la fàbrica SEAT fa pocs mesos. Ara l’excusa per tornar al costat del Monarca es de traca, girant el guió i dient que la Generalitat pot assistir allà on vulgui independentment de qui hi hagi. Això ningú ho pot discutir, però esclar son dues coses diferents, el que es tractava es de mantenir la dignitat i no acompanyar en cap acte a un monarca que ens va dir el que ens va dir fa més de 3 anys i que no ha estat capaç ni de dir alguna paraula per les víctimes que ha menyspreat totalment. Es un trencament que calia mantenir, tant per dignitat, com per imatge i missatge que ara queda en un no res.

El mateix podem dir de l’escorta denegada al President Puigdemont, a la qual per llei en te dret. La Generalitat li nega amb una nova excusa de mal pagador, i assumint novament la repressió dels tribunals espanyols, amb obediència cega fins a l’infinit.

Com deia una Generalitat més autonòmic que mai.