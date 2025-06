Mentida sobre mentida.

Sense categoria

Ahir es va aplicar l’ammnistia per gairebé 40 ex alts càrrecs del Govern i per altra banda al Senat tomben una reforma per normalitzar el català a la cambra amb un discurs catalanofob sense mesura.

Dos exemples ben clars. Oriol Junqueras ha celebrat la notícia de l’amnistia dient que és una gran notícia per tots els companys processats pel Jutjat número 13 on va començar la persecució a primers del 2017 Diu que la llibertat ha costat de recuperar i és fa justícia després de vuit anys de patiment donant les gràcies per resistir tants anys el cost emocional, familiar, econòmic i de temps robat, acabant amb vosaltres fins al final. Per altra banda al Senat han votat en contra un cop més de la utilització del català amb un discurs del secretari general del PP a Madrid que ha fet marxar als partits independentistes de la cambra per un discurs amb frases com “No acceptarem lliçons dels qui volen fer oficials les seves llengües mentre invisibilitzen i persegueixen el castellà a les seves comunitat autonomies” o “Ara hi ha famílies a qui se les aïlla per parlar castellà a l’escola”.

Cal tenir molta barra com Oriol Junqueras entre d’altres per donar les gràcies pel patiment sofert, quan una bona part de la responsabilitat és precisament seva. La seva renúncia a la independència i l’acceptació del 155, l’entrega a la justícia espanyola com si fos culpable d’alguna cosa i es vulgués fer perdonar no es compatible amb aquesta alegria i dir companys a aquells que preisament van pagar les seves errades entre d’altres i les seves renúncies com altres. Parlar de cost emocional i familiar quan tú i el Govern que en formaves part ets una bona part del culpable d’aquest cost te un nom i es diu cinisme i hipocresia.

Al Senat hem vist un nou capítol d’aquesta hipocresia dels teòrics partits independentistes fent el numeret i fent-se els ofesos a la cambra per les paraules d’aquest miserable, i a la propera sessió tornaran a estar allà com si tal cosa col·laborant amb aquesta farsa com si res. Si fos tant greu ho tindrien molt fàcil abandonar i retirar els seus diputats de Madrid i llavors serien creïbles, cosa que tots sabem no faran, per tant la seva credibilitat és nul·la i la seva hipocresia màxima en aquest joc autonòmic i de poder que no pensen abandonar sigui en català o en castellà, ni tant sols en discursos feixistes com el que deia.

Mentida sobre mentida.