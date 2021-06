LLUMS I OMBRES

Avui veiem com el Consell d’Europa equiparà Espanya i Turquia pel seu nul nivell democràtic i això obre la porta a les resolucions que anirem veient provinents d’Europa. Per altra banda el Teatre del President espanyol avui i el seu cinisme, sumat a les tristes declaracions de Junqueras posen la part fosca del dia.

Efectivament, des d’Europa veiem com es denuncia l’actuació espanyola amb els polítics independentistes i els exiliats i s’equiparà a altres denuncies com les violacions a la minoria kurda a Turquia davant els brams dels representants espanyols defensant l’actuació de l’Estat amb tuf a feixisme que Europa ja ha vist cada cop amb més sorpresa i preocupació. Una denúncia per cert que no es vinculant però que dona idea de les sentències que vindran dels Tribunals per la seva repressió.

En aquest dia l’operació blanqueig del feixisme del Govern espanyol ha passat pel Liceu amb el President espanyol visitant la colònia catalana i oferint la concordia i el perdó per una nova etapa, saben que simplement es un pacte per darrera com ja ha sortit publicat als mitjans amb Esquerra per alliberar els presos a canvi de renunciar a l’objectiu del poble que no es altra que la independència. Alhora la figura de Junqueras ha ajudat amb la seva carta renunciant a la unilateralitat amb totes les lletres, encara que alguns ens vulguin prendre per estúpids i fer veure que no diu el que diu. Ho ha reblat dient que es una victòria de l’independentisme els seus alliberaments, una vergonya de declaracions quan sap perfectament que això no es absolutament cap victòria, simplement una operació d’Estat amb la seva col·laboració per continuar amb la repressió més descarnada com estem veient els últims dies.

Una vergonya amb majúscules que ara pot seguir si alguns dels alliberats volen continuar els dictats del poder sense demanar perdó a la ciutadania i explicar moltes coses que han quedat a l’aire per finalment quedar apartats del mateix. No tant sols no veurem això, sinò que alguns encara voldran agafar lideratges que ja no els corresponen.

Cada cop és més clar que el momentum vindrà d’Europa i la societat catalana no pot tornar a caure en l’errada de deixar-ho en mans dels seus partits, ha de prendre la iniciativa i aquest cop sense fissures.