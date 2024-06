Llibertat vigilada.

Sense categoria

Avui hem rebut la notícia de que Julian Assange ha sortit de presó desprès d’un pacte amb els Estats Units i sembla ja pot ser lliure, havent passat 5 anys en una presó d’alta seguretat britànica.

Ha arribat a un acord amb el Departament de Justicia americà per posar fi a més d’una dècada de conflicte judicial. Evita el 18 delictes que li volien imputar i que l’haguessin mantingut tota la vida entre reixes i a canvi reconeix culpabilitat amb una pena que ja ha pagat a Londres. Les acusacions eren per violar la llei d’espionatge amb la filtració d’informació classificada més gran mai feta sobre la guerra a l’Iraq, Afganistan o de la base de Guantanamo. Finalment Assange es podrà reunir amb la seva família en un periple de més de 10 anys i on ha estat lloat per defensar la llibertat de premsa.

Ell va ser el fundador de Wikileaks per publicar material filtrat. Entre tot aquest material per exemple hi havia un video d’un atac a Bagdad d’un helicopter americà que va matar 11 persones, inclosos 2 periodistes i que va indignar el món. USA es va inventar unes denúncies per agressió sexual a Suècia per poder demanar la seva extradició i Assange es va tancar en l’ambaixada de l’Equador amb un asil polític, on va estar més de 7 anys fins la retirada de l’asil polític i la detenció fins avui.

Aquest és un cas, i un exemple perfecte de com la manipulació i el cinisme dels Estats domina totalment el que hauria de ser sagrat, com és la llibertat d’informació. En aquest cas Assange va destapar com el que sempre parlen com a bressol de la democràcia i la justícia Estats Units, podia fer aberracions en diferents guerres on ha participat, deixant els drets humans i quasevol ètica o justícia sense efecte. El cas de l’helicòpter ès un gran exemple, però evidentment hi ha moltes més violacions flagrants dels drets humans i llocs tant macabres com Guantanamo on les persones han rebut tortures sense aturador i amb total opacitat.

Tot això i molt més ho va posar a disposició del món Wikileaks i evidentment la resposta americana aquests anys ha posat damunt la taula com la transparència o la llibertat de premsa ha estat una nosa a combatre per no destapar l’autèntica manera de fer i les atrocitats comeses.

Finalment un acord de culpabilitat, que torna a la llibertat a Julian Assange, en un món on no hi ha cabuda al no seguiment dels filtres establerts.

Llibertat vigilada.