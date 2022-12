LLIBERTAT, AMMISTIA I ESTATUT D’AUTONOMIA

Aquest lema del 78 i que escoltavem a les primeres manifestacions posteriors al franquisme segurament prendra actualitat, ja que a base d’anar enrere i arribarem segur. Hem rebaixat tant les expectatives que ja no queda res dels darrers temps.

El President Aragonès ens diu que la prioritat es el referèndum pactat, però que es obert a parlar d’una reforma de l’Estatut i que ara toca abordar la relació entre Catalunya i l’Estat espanyol. De fet es la resposta a Pedro Sanchez que ens diu que el procés s’ha acabat. Aragonès diu que si algú es pensa que per arribar a acords en la via judicial renunciaran a la independència no enten el que passa a Catalunya i parlar d’abordar la qüestió de fons en els propers mesos. Per altra banda ha valorat positivament les reformes del codi penal.

Realment la presa de pel d’uns i altres es de dimensions considerables. El president ens torna parlar del referèndum pactat, que tots sabem que en un Estat democràtic i civilitzat, es la solució perfecta i desitjable per tothom, però també sabem que Espanya no ho es i que ens ha negat un i mil cops aquesta opció, de fet la seva carta magna es basa en la sagrada unitat del territori com objectiu fonamental, per tant es una opció que no hi serà ni ara, ni mai, nomes saber la proposta dels repúblicans, Bolaños ja ens va recordar que no hi cap a la Constitució, crec que es prou clar. Per un altra banda anar enrere 40 anys i tornar a la pantalla Estatut i reforma del mateix es un insult a la ciutadania sense precedents. Un Estatut es autonòmic i recordo que la darrera experiència ja sabem com va acabar, de fet totes i que fa 5 anys vam votar per la Independència, per cert amb victòria aclaparadora del Sí, i un Estat no te Estatuts, te Constitucions.

Ens diu que si algú es creu que han renunciat a la independència no coneix el que passa. Malauradament ho coneixem molt bé i aquestes propostes, signifiquen la renuncia al referèndum del 2017 i també a la independència, per tant ens coneixen prou bé. Parla d’abordar la qüestió de fons quan acaben d’aprovar unes reformes penals que ens declaren culpables per anar a votar el dia 1 d’octubre es senzillament miserable, i una gran presa de pel.

Nomes faltava ara obrir el meló de l’Estatut. Definitivament la propera Diada haurem de recuperar la reclamació del 78 “Llibertat, Ammistia i Estatut d’Autonomia”.