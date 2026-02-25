LLENGUA UNICA
Nou atac a la nostra llengua, cosa que no hauria de ser notícia en aquesta Espanya i ara amb un Govern socialista que pel que fa aquest tema no difereix en res alternatives de Govern de dreta o ultradreta. Un reglament aprovat que prioritza el castellà a les vies públiques catalanes.
Han substituit diversos senyals viaris en català per versions nomes en castellà a diverses autopistes i vies públiques. S’han detectat especialment a l’AP-7 i casos com Alacant per Alicante, Girona sud per Girona Sur, Àrea de Manteniment por Área de Mantenimiento, Centre de Conservació per Centro de Conservación per posar alguns exemples. De fet i concretament a la Vall d’ARAN denuncien que tota la nova senyalització es troba únicament en castellà. El Ministeri de Transports ha justificat els canvis apel·lant a la seguretat viària, amb la base d’un decret aprovat que modifica el que deia que totes les indicacions escrites figuraran en idioma castellà i, a més, en la llengua oficial de la comunitat autonoma. A la pràctica com deia la desaparició del català i la seva substitució pel castellà.
Res de nou. Com sempre he dit des de 1714 i el Decret de Nova Planta que prohibia l’us de la nostra llengua fins ara, l’objectiu de l’Estat no ha canviat. La imposició del castellà i la desaparició d’altres llengues com el català especialment. Veiem webs oficials de l’Estat on hi ha la versió en català i un altre idèntica en valencià per vergonya aliena. Veiem la campanya a València per eliminar qualsevol rastre de catalanitat. Els atacs a la immersió lingüística als centres educatius passant per sobre de qualsevol llei, la nul·la acció per la oficialitat a Europa i ara veiem com les carreteres canvien els seus retols i el català desapareix. Diuen per la seguretat viaria, no sabia que posar “Area de Mantenimento” donava més seguretat que “Àrea de Manteniment”, veure per creure.
Els nostres impostos ja veiem que es gasten en catalanofòbia pura i dura, i no al que haurien d’anar destinats realment. Alhora veiem com les nostres competències son ignorades un cop més i es demostra que son de fireta i que la nostra Autonomia i Estatut son simplement un relat que depèn dels capritxs del Govern de torn de Madrid i la nostra institució que ens governa simplement és una gestoria sense cap poder real.
La llengua unica.