LIDERATGES AMB PEUS DE FANG

L’Independentisme viu hores baixes, el xoc emocional de la retirada dels nostres lideratges que no van ratificar el resultat del referèndum al 2017 per culminar el procés i la vergonya dels 7 anys posteriors ara hi afegim la ratificació del dos líders que van assumir aquest desgavell Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.

La victòria ajustada de Junqueras en els comicis d’Esquerra, segurament son una victòria pels militants afins d’aquest partit, però evidentment no per l’independentisme a Catalunya. Ni ell, ni Puigdemont els dos lideratges renovats no son aptes per fer reviscolar l’objectiu de la independència. No tenen cap credibilitat, ja que els fets els delaten. Tothom coneix com van anar les coses en els moments culminants del procés del 2017 i això els perseguirà de per vida. La gestió posterior amb la tornada a l’autonomisme de fireta, els suports al PSOE a Madrid a canvi de res i els pactes en diferents institucions amb aquells que ens van portar la violència contra la població com un fet normal els ha de marcar per sempre.

Un Junqueras, que sota la presidència ha fet perdre al seu partit més de la meitat dels votants i de derrota en derrota no pot dir que no en sigui responsable. Com tampoc ens pot fer creure que ara serà exigent amb els pactes amb el socialisme quan no ho han estat mai, al mateix temps des de Brussel·les, Puigdemont, aquell que va dir que mai donaria suport als socialistes espanyols o que cobraria per avançat qualsevol pacte, quan la realitat tossuda ha desmentit les dues coses no ens pot venir amb gestos de sorpresa, ni amenaces estèrils que nomes han provocat les rialles a Madrid.

Cap dels dos lluiten per la independència que van tenir a tocar i van rebutjar, ara nomes es tracta de supervivència política i de lluita de poder del seus respectius partits dins un autonomisme espanyol com sempre.

Els lideratges del 2017 com sempre he defensat ja haurien d’haver donat un pas al costat i deixar pas a una renovació dels seus partits amb nous lideratges i fets que fessin pensar en un canvi de veritat, mentre això no passi, la tristor de l’independentisme i la desafecció política dels seus votants marcarà els propers anys sense remei. Com sempre el país en pagarà les conseqüències del que hauria pogut ser i de la parodia de fum que ens seguiran venent ara, i que per sort cada cop és creu menys gent fora dels espais tancats dels partits que no representen la societat sencera.

Son lideratges amb peus de fang.