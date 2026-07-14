LI PODEM DIR XENOFÒBIA?
Una entitat espanyolista “Assemblea per una escola bilingüe”, traduït el feixisme espanyol de sempre va recórrer contra els rètols en català a l’escola i celebra la seva victòria per part del Tribunal Suprem.
La sentència obliga a retolar en castellà als centre educatius públics i concertats catalans. El Tribunal ha anul·lat la part del document de centres que establia la retolació dels espais dels centres s’havia de fer en català, occità i aranès. Ho justifica dient que s’ha volgut crear un ecosistema del qual el castellà quedés esborrat. Exigeixen una aplicació immediata i no descarta tornar als tribunals si no és així. De fet en primera instància el TSJC va mantenir la normativa ja que considerava que els rètols no formaven part de les classes. Ara el TS ho ha tombat ja que no és respectuós amb l’article 3 de la Constitució i una diferència de tracte injustificada. El Departament diu que no existeix el deure de retolar en castellà, sinó que simplement és contrari a excloure el castellà amb centres de fons públics.
Un nou atac sense treva del feixisme institucional espanyol amb la seva lluita per esborra el català de Catalunya des de fa més de 300 anys. El darrer espai on gràcies a la llei aprovada per majoria en el Parlament Català amb un sistema d’immersió lingüística mai prou vigilat però que mantenia la llengua en vida. Ara desprès de l’obligació del 25% imposat de castellà per anar fent recular el català, també obliguen als rètols del Centre fora de les aules també siguin en castellà no fos cas que algun alumne analfabet no trobi el seu grup. El Govern evidentment no mourà un dit i fa un joc de paraules per justificar el que tothom sabem que diu la sentència que es prou clara i entenedora i no admet dobles interpretacions. Aquesta és la resposta, tampoc podem esperar res dels nostres partits que sempre s’han preocupat més per disfressar les sentències i anomenar-se una mena d’herois de la llengua que evidentment mai han estat.
Crec que caldria dir prou aquests racistes lingüístics i el seu odi a la nostra llengua. Com diu el mateix Estatut, la llengua pròpia de Catalunya és el català, no cap altre. El sistema d’immersió ha funcionat fins ara estadístiques en mà amb competències en català i castellà correctes, per tant un model lloat que ara volen deixar en res.
El bilinguisme no existeix, és la imposició de la llengua dominant sobre la minoritària, si no hi ha factors de correcció representa la mort de la mateixa. Apart sabem que els espanyols, la majoria son monolingües i els únics obligats a ser bilingues son els catalans, ja hem arribat a la fi del camí.
Li podem dir ja xenofòbia.