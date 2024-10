LES TARES DEL SISTEMA

Sense categoria

El video que ha circulat per les xarxes on és veu l’agressió d’un miserable a una nena d’un any a Barcelona ens retorna a la pregunta de les errades del sistema per deixar entre la societat personatges indesitjables com aquest.

Una agressió a una filla de turistes francesos que passejaven per la zona de Montjuic és el darrer que ha fet Henry R.C. de nacionalitat equatoriana, una dada que la policia no ha facilitat, però que al contrari del discurs oficial, no crec que s’hagi d’amagar, és part del problema. Aquest subjecte de 31anys té nombrosos antecedents i ha estat a presó diversos cops. Ara tornarà a ser disposat davant le jutge per delicte de lesions i amenaces.

Ens diuen que es un antisocial de manual i ara amb unes acusacions de tres agressions, a la nena petita, i a dos homes més de 60 anys, un ingressat a l’Hospitatl amb talls i cops. Les forces policials el van arrestar davant la onada d’indignació ciutadana. Segons hem sabut pels delictes que se li acusen és complicat que ingressi de nou a la presó encara que es veu un desequilibrat i violent que seguirà generant problemes.

Ens tornem a trobar que en aquest cas un ciutadà estranger, i si cal dir-ho. No vol dir que tots els immigrants evidentment siguin delinquents, però una part com està demostrat sí, i llavors la societat crec te dret a protestar, ja que aquest miserable ha vingut de fora i per tant el mecanisme per expulsar-lo automaticament hauria de ser la norma. Un altra cosa son els delinquents nacionals que evidentment han de complir condemnes però no poden ser expulsats enlloc. En el cas que ens ocupa i veient les imatges de l’agressió a una nena d’un any i l’expedient d’agressions acumulats anteriorment, no pot ser que es qualifiqui d’antisocial i entri i surti de la presó per tornar a deixar aquest tarat perillós entre tots nosaltres. Ara ni tant sols és segur que entri a presó ja que sembla que la seva conducta no es suficient per apartar-lo de la societat. La inclusió està molt bé amb persones que la volen i poden exercir-la, acollir està molt bé sempre que sigui possible i aquestes persones s’integrin a la societat on van amb els mateixos drets i deures que la resta, però aquests indesitjables no es de rebut que no sigui expulsats. Si no és així, qui ens protegeix a nosaltres.

Les societats tenen unes normes de convivència i aquestes haurien de ser sagrades. Son les tares del sistema.