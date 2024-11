LES REGLES DE LA DEMOCRÀCIA

Sense categoria

Donald Trump tornarà a ser President de la nació més poderosa del planeta, un triomf incontestable i on ha aconseguit una majoria donada pel poble americà, i veure les reaccions dels nostres polítics dona idea de la seva poca qualitat.

Veure les reaccions d’aquesta esquerra que com en molts Estats nomes mira pel poder i s’allunya de la seva teorica ideològia per benefici propi fa llàstima. Veus d’Esquerra Repúblicana dient que l’onada conservadora continua creixent i que l’antipolítica és perillosíssima per la democràcia i l’estat del benestar, el retrocès de drets socials. Ione Belarra o Jessica Albiach dient que s’ha de lluitar contra el feixisme, o cridant per posar l’economia al servei de la gent i noves propostes.

Caldria dir que això que critiquen és el que ha fet l’anomeat progressisme quan ha tocat poder i que l’aparició del populisme i per comparació el feixisme és una conseqüència precisament del que han fet, per tant vindria bé fer autocritica, menys lliçons de superioritat moral i més complir amb el paper que tenien assignat i que evitaria l’aparició d’aquests personatges. Per altra banda caldria un respecte pel poble americà que amb el seu vot ha donat i ha tret majories, i això s’en diu democràcia. Kamala Harris no representava cap progressisme, a Estats Units parlem de la zona dreta ideològicament en tot el seu àmbit, el seu relleu express, segurament massa tard i el record de Hillary Clinton, al costat del seu empitjorament de l’estat social i econòmic del país per força han de provocar en la població que ho pateix una reacció en forma de canvi com ha estat.

Aquesta lluita contra el feixisme i noves propostes que diuen, no es veuren quan ostenten el poder, nomes quan un poble reacciona i fa el que seria la normalitat, una cosa no funciona, per tant la substitueixen, insistir seria bastant esperpèntic, ja que hem vist que les etiquetes nomes sòn això, però no fan política ni donen resultats quan es converteixen en un frau que es vol aprofitar de les mateixes.

Trump és un populista, és molt clar, però aquesta superioritat moral que es vol exhibir des de determinats sectors no lliga amb la societat que ho ha de patir, per tant els problemes s’han d’afrontar de cara i no amb valors naif. Els nostres polítics farien bé de felicitar al guanyador i no crear una barrera, sobretot si pensem en la independència ens agradi o no USA no seria un aliat menyspreable i aquests suposats valors no donen resultat, però la intel·ligència sí, i cal aprofitar-ho. El món funciona així i cal extreure una valiosa lliçó si algun dia volem arribar fins al final.

Son les regles de la democràcia.