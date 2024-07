LES MISÈRIES DE LA HUMANITAT

Sense categoria

Dins aquest capítol, avui una entitat dins l’esglèsia catòlica com Els Jesuites segueixen el seu camí, sense un tancament dels seus centres i una investigació a fons com passaria amb altres entitats en el mateix cas, un nou esperpent de la humanitat que reflecteix la seva hipocresia.

Avui els Jesuites en una roda de premsa als mitjans han registrat 145 denúncies d’abusos sexuals contra 29 religiosos i 15 laics. Cal dir que la majoria de casos no hi ha recorregut penal per la mort de l’agressos o la prescripció del delicte. Han dit el nom complet de 14 d’aquests monstres i els seus delictes, com a part dels compromisos adquirits per reparar les víctimes. Diuen que la situació i protocols van fallar i no van protegir els menors ni escoltar les víctimes. Tots els casos en dos escoles de l’ordre religiosa i saben que si no hi ha procediment penal, s’obrirà el procès canònic segons les lleis de l’esglèsia. Cal dir que no han deixat entrar les víctimes concentrades al carrer que han denunciat aquest teatre.

Es a dir una entitat que ha protegit aquests pederastes durant molts i molts anys, que ha deixat les vícitimes abandonades i que mai han fet res per solucionar el tema com ells reconeixen, ara i davant les denúncies i pressió social de sobte amb un informe extern fan aquesta comèdia amb excuses que evidentment no son de rebut. La prescripció dels delictes, per cert una nova cosa esperpèntica, ja que pot prescriure un robatori en un moment donat, però un abús a menors amb conseqüències marcades de per vida mai hauria de prescriure per poder castigar i apartar de la societat aquests monstres miserables. Ens diuen que aplicara la llei canònica, cal dir que això es el mateix que dir que no faran res, és com si jo dic que aplicaré la llei de casa meva, seria com no dir res i és una nova burla a les víctimes, un cop més ningunejades sense poder entrar ja que sabien denunciarien aquest teatre miserable que ha passat avui.

Fins quan la impunitat d’aquestes ordres religioses davant la societat, fins quan la justícia no actuarà amb la normalitat que ho hauria de fer, clausurant aquests centres de l’horror per sempre, investigant els casos i posant els culpables davant la justícia.

Com pot la humanitat permetre això, en nom de ves a saber que i no elimini aquesta xacra d’una vegada per totes.

Son les misèries de la humanitat.