LES FRASES DE LA VERGONYA
La hipocresia en els dirigents polítics no te límits i anem escoltant frases que haurien de comportar la seva destitució immediata per insult a la població que els ha de patir i per un nivell no acceptable per gestionar res.
Ahir davant les acusacions de Junts d’empobrir Catalunya, Sanchez va respondre “Tenim la màxima voluntat de complir els acords”. La realitat son el no compliment dels acords que van signar a Brussel·les i el veto a iniciaves de Junts a Madrid que queden bloquejades com la llei contra la ocupació per exemple per lluitar contra aquesta xacra a Catalunya. Cal tenir molta barra i poca vergonya per dir que es compleix quan no s’ha complert amb res, Rodalies, finançament singular, català a Europa, inversions, traspàs immigració i tot un seguit de temes que simplement han quedat en res eternitzats en el temps o senzillament sense compliment. Cal dir que la culpa no es nomes seva, Junts en aquest cas igual que Esquerra tenen la seva part de responsabilitat com a socis preferents i que segueixen al seu costat.
Un estafador de manual que necessita gent que es deixi enganyar o el que es pitjor col·laboradors com és el cas dels partits catalans que més enllà de gests de cara a la galeria seguriran fins al final peti qui peti.
En clau internacional escoltem el president Turc Erdogan dir que “Netanyahu ja ha superat Hitler en genocici i li espera el mateix final”. Poter caldria dir-li amb aquest dirigent de dubtòs tarannà democràtic dit sigui de pas, que l’holocaust del règim nazi va provocar la mort de 6 milions de jueus en els camps d’extermini, crec que això ho qualifiquem de genocidi premeditat i ell ho compara amb uns milers de morts palestins en el context d’una guerra. Ho sento però no pot ser el mateix i no ho és per molt que ho repeteixin mil vegades. Pot ser injust,monstruós o inhumà no hi ha dubte però la comparació no te lloc. De fet qualsevol guerra, en tenim molts exemples al món tenen aquests qualificatius malauradament. Curiosament la guerra a l’Iraq per exemple va provocar 1 milió i mig de morts i no he escoltat que sigui un genocidi ja que els autors eren occidentals i americans. Per tant prou de jugar amb les paraules, prou de canviar el significat de les mateixes a gusts dels interessos de cada moment i sobretot prou de frases com les que he dit que son una mentida planificada en si mateixes.
