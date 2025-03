LES FALSES ASPIRACIONS

Sense categoria

Com deia ahir, el futur traspàs de les competències d’immigració és un pas ambiciós i en la línia del que haurien de ser aspiracions autonòmiques cal dir-ho dels nostres partits, de fet amb la independència no caldria demanar cap traspàs a un tercer per exercir la teva política.

Escoltem Turull com defensa la via del TJUE per posar de requisit el català per facilitar permisos de residència. La llei en si no en fa referència com a requisit i nomes en parla en disposicions addicionals cosa que ja marca la fragilitat del tema i faltaria una nova llei del Parlament en mans precisament socialistes per desenvolupar aquest tema cabdal per la nostra llengua. El precedent es Holanda on els Tribunals han sentenciat que una persona per rebre el permís de residència ha de saber els idiomes d’on està. Tota la lògica del món però ja sabem que a Espanya la lluita des de fa 300 anys és precisament per afeblir la nostra llengua amb un procés de substitució pel castellà sense aturador.

Les bones intencions, o el que podria ser ja sabem que a Espanya i concrectament amb el PSOE acaben naufragant. De fet la no incorporació com a requisit a la llei ja és un entrebanc i una pista de per on aniran els trets. De fet i a pesar de l’avenç no podem amagar que altres aspectes claus com el control de fronteres dels mossos serà al costat de les forces policials espanyoles i com diu la Constitució és una materia exclusiva de l’Estat, o sigui pur postureig, igual podriem dir de la vergonya dels CIES, on es podran gestionar millor però mai tancar per exemple unilateralment. Un altre punt clau son les expulsions, i ens trobem que la Generaliat podrà fer un informe que serà estudiat per l’Estat i decidit finalment per ell. Per tant no ens enganyem, un pas, però un pas petit.

La nostra llengua amb normalitat hauria de ser un requisit per les persones que es volen incorporar a la nostra societat, suposo que això Podemos ho qualificaria d’extrema dreta, sempre que la llengua no sigui el castellà, esclar. De totes maneres cal veure que això ho haurà de desenvolupar el mateix PSOE a Catalunya que governa la Generalitat i per tant poques esperances veig que sigui realitat o que acabi sent com la immersió lingüística, un autèntic miratge de cara a la galeria sense efectes reals.

Crec que la ciutadania no és mereix aquestes mitges veritats i aquests relats de fantasia per guanyar vots i sense efectes a la realitat i mentrestant la llengua va reculant com marquen tots els estudis.