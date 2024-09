LES FALSES ACUSACIONS

Sense categoria

El cas d’assetjament sexual del llavors diputat Eduard Pujol, ha donat un tomb quan la regidora que el va denunciar ha reconegut que era fals i que va ser enganyada per fer-ho amb finalitats clarament polítiques.

La regidora ha demanat perdó en el judici i acusa Aurora Madaula del mateix partit. El judici es per injuries i les ha confirmades, ha reconegut una relació amb ell que va acabar i que es va utilitzar la seva declaració per la seva suspensió de militància del partit i perjudicar la seva carrera politica. De fet la mateixa Madaula va denunciar al seu partit recentment per assetjament per raó de gènere i l’assumpte es va tancar amb el compromís de la revisió de protocols interns. De fet es parla de la sobredimensió que aquesta va donar els fets i la enveja per la projecció de Pujol com a causa. De fet l’informe d’ella sobre el cas Pujol com deia va ser demolidor, peró les suposades víctimes no ho van denunciar i uns mesos mes tard el partit va retornar el carnet a Pujol i es va disculpar.

No es pot banalitzar d’aquesta manera els assetjaments sexuals, però potser cal més cura abans de llençar segons quines acusacions, en primer lloc la mesquinesa de Madaula per simple projecció política utilitzar aquestes tàctiques miserables i els mitjans per donar molts cops acusacions com a certeses abans de que siguin confirmades. No hi ha dubte que si es demostra evidentment no es pot tolerar i ha de deixar de representar a ningú i la pena corresponent, però de la mateixa manera la falsa acusació com el cas també hauria de ser castigada. No pot ser que el ser innocent fins que es demostri el contrari quedi al calaix i pel simple fet de ser una dona la que acusa se li atorgui una certesa que hi ha cops es interessada com el cas que ens ocupa i que malauradament no seria el primer cas i que tot hi demostrar el contrari, el mal ja està fet i molts cops de manera irreversible, ja que els mateixos titular acusatoris no hi son desprès per desmentir-los i la taca no es pot esborrar.

Com diuen feta la llei feta la trampa, i la barrera entre el consentit o no, o assetjament o no pot ser una línia fina que pot ser utilitzada amb maldat i sense defensa. Caldria més rigor tant en els mitjans, com en la societat i no permetre perjudicar algú sense cap mena de càstig,ni restitució.

Son les falses acusacions.