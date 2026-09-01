LES FALSEDATS DE L’ANC I ÒMNIUM
La Diada del 2026 ja és a la cantonada i en un context de greuges clars a Catalunya en augment semblaria que és una oportunitat per tornar a llençar una segona onada independentista al carrer i exigir als nostres acabar allò del que van fugir fa 9 anys.
De totes maneres i amb una contradicció flagrant tant Òmnium com l’ANC han mostrat el seu rebuig per Aliança Catalana a la Diada, enguany el primer més explicitament dient que el catalanisme és inclusiu i no exclusiu i l’Assemblea parlant dels drets humans com excusa per aquests vetos i divisió de l’independentisme.
On queda allò de no preguntar al del costat que votava ni que pensava i on l’anhel de la independència era el que unia les mans com era lògic i ens venien en les manifestacions massives que van meravellar al món. Ara resulta que la ideològia si que importa quan el poble és plural i sempre ho serà. No es veta Junts o ERC que ens van deixar amb el cul a l’aire el 2017 i que han estat crossa dels partits del 155 sense cap vergonya però alhora es compra el discurs interessat de qualificacions d’extrema dreta pel tema tant greu com és la immigració.
Un país no s’ha d’avergonyir de la seva identitat, ni de la seva llengua i això ho ha de defensar, no es atacar a ningú, simplement és sobreviure com el que som i no, no és pot acollir a tothom. És evident que no ho podem assumir i te les conseqüències econòmiques i socials que estem veient amb cruesa mentres alguns segueixen amb els seus discursos naifs i que ens porten a l’autodestrucció. Això no és extrema dreta, és sentit comú.
Vetar una part de l’independentisme, és directament un tret al peu al moviment i desvirtuar la mateixa societat catalana. Si el que ens volen vendre és un nou Estat lligat a una ideològia concreta sense pluralitat, evidentment no seria el que voldria pel meu país.
Vull un Estat lliure, també lliure de pensament i on la protecció de la nostra ciutadania seria la normalitat que tots els Estats fan amb les seves societats i nosaltres no podem ser diferents. No som ni millors ni pitjors que ningú, però hem de gaudir dels mateixos drets i poder actuar com a catalans en el nostre propi territori.
Una via diferent com ens proposen, es partidisme i desvirtuar el missatge inicial. Tractar diferent segons el col·lectiu, no he escoltat titllar d’extrema dreta la CUP quan ha atacat paradetes d’AC per exemple, i crec no tindria discussió.
Les falsedats no ens retornaran al 2017.