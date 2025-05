Les falles del sistema.

Sense categoria

El que està passanta a la DGAIA amb la menor tutelada víctima d’una xarxa de pederastia, és nomes el darrer cas d’un sistema que evidentment no funciona i que sembla que ningú ha analitzat per prendre una nova direcció.

Molts diners públics invertits, cosa que els governs sembla no els costa, sense entendre que la butxaca no es seva, precisament és de tots i si un servei no funciona, més enllà de solucions de cara a la galeria i pensant més en el poder i els càrrecs que en la societat, arribant amb un tema tant delicat com aquest que hauria d’haver estat abordat per molt espinòs que sembli, igual que per exemple la immigració. Els temes difícils i que no venen vots sembla s’ajornen indefinidament sense remei.

No hi ha dubte que la quantitat d’inmigrants ha portat a molts infants tutelats que han desbordat el sistema, una de les causes del problema i que com deia no es vol abordar a perill et diguin racista o altres coses. De fet el repartiment de menors que ha fet el Govern espanyol per tot el territori, en especial a Catalunya des de les Canàries no ha estat una gran acció. De fet el col·lapse que ha provocat no ha estat tractat i cada cop ha crescut amb recursos mal empleats i un servei més deficient que ha provocat una atenció menor i menys especifica de cada cas. Cal mencionar els miserables que han augmentat el seu patrimoni amb el lloguer d’habitatges pagats per l’administració i amb subcontractes amb empreses del tercer sector que finalment han esta caus d’explotació infantil.

Ara tot son mans al cap i comissions d’investigació per esbrinar el problema, com sempre quan ja és massa tard malauradament per molts menors que han passat per aquesta xacra de la societat i que afecta a la part més sensible com son els menors. Una fallada en cadena que ha estat un escenari perfecte per aquestes xarxes macabres de pederastia i esclavatge infantil i alhora per gent sense escrúpols on el seu patrimoni és el primer per damunt de tot.

Un exemple de com funciona el sistema, i de la gestió nefasta dels nostres Governs que nomes han reaccionat davant de casos tant greus com aquests i que es podien evitar, anant cap un altre model i abordant els problemes quan toca per poc agraïts que siguin.

Les falles del sistema.