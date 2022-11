LES ENQUESTES

Una nova onada del CEO, constata que el gran beneficiat de la renúncia independentista per part dels partits independentistes i les seves baralles autonòmiques, es el PSC i amb un líder tant gris com Salvador Illa fregant-se les mans sense fer res.

De fet, si creiem els pronostics, que tot s’ha d’agafar sempre en pinces i vigilant els interessos existents. Crec que Esquerra no ha calculat amb el seu afany se servir al PSOE a Espanya i renúnciar i amagar al calaix l’1 d’octubre del 2017 en benefici d’un poder hegemònic autonòmic a Catalunya, que la seva lluita constant amb Junts sense respir que poc a poc ha provocat aquest trencament emocional amb l’independentisme i que en les properes eleccions es pot traduïr en un vot de càstig o una opció nova d’una societat farta de veure aquest frau i que de retruc provoqui que el PSC, el partit líder de l’espanyolisme, del 155 a Catalunya pugui accedir al poder. Segurament aquest càlcul les ments pensants repúblicanes no el tenen massa en compte.

No ho veig com una opció negativa, i segurament com un bany de realitat, que exemplificarà el divorci entre representants i ciutadania. La diferència real entre polítiques aplicades ara i les possibles per un Govern amb el PSC al capdavant no variaran gaire i per tant des d’aquest punt de vista no hi hauria cap daltabaix. De fet i amb diferents direccions seria el mateix. Ara veiem com Esquerra s’esforça en molts temes per vendre un discurs quan en realitat els fets van en un altra direcció i amb aquest futur hipotètic aniria igual amb un discurs i uns fets que no anirien alhora.

Pel que fa a Junts, i pel que observem a l’enquesta el seu pas a l’oposició i les seves contradiccions entre discurs i fets també el passarien factura pel desencís que provoquen com no pot ser d’altra manera.

La clau de tot plegat es que la societat demostri maduresa i sobretot sentit democràtic, ja que quan la representació escollida va en direcció contrària per allò que va ser escollida ha de ser penalitzada, o el frau es validat deixant la democràcia participativa en res. Cal defensar els nostres drets davant uns representants que han sortit del guió que tenien assignat i han deixat un cop més el protagonista, o sigui la gent guardada en un calaix com si no existis.

Un CEO que pot donar pistes d’aquest despropòsit instal·lat a la Generalitat.