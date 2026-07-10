LES DADES PER L’ESPERANÇA
Finalment aquest instrument dels Governs anomenat CEO i que en principi hauria de ser totalment transparent, ha sortit i aporta unes dades interessants i que com a mínim marquen un canvi de tendències.
Pel que fa als futurs resultats electorals, el PSOE guanyaria amb 36-38 perdent pistonada, en segon lloc ERC 24-26 guanyant alguns escons, en tercer lloc irromp Aliança Catalana amb una pujada a 23-25 dels 2 actuals, Junts amb una baixada clara a 16-18, PP i VOX 12-13 en lleuger ascens i finalment Comuns i CUP 4-5 en lleuger descens. Pel que fa als lideratges el primer es que no els agrada cap 26%, no contesta 24%, Illa 18%, Orriols i Rufian 8% i Junqueras i Puigdemont 5%. Per últim el tema de la independència és redueix la distància i un 45% és favorable, puja 6 punts i un 51% contrari. La relació preferida amb un 36% seria Estat Independent, la xifra més alta des del 2019 davant el 30% comunitat autònoma la xifra més baixa.
Com sempre i amb totes les precaucions d’una enquesta com aquesta, si analitzem les dades podem extreure unes conclusions que en qualsevol Estat normal portarien conseqüències. Respecte els resultats electorals, el Govern socialista perd força i per tant no aprofita la seva gestió per augmentar el seu suport, és estrany que Esquerra que ha possibilitat el mateix Govern i que ha abandonat l’independentisme per fer de crossa socialista guanyi algun suport, seria un cas a estudiar. El tercer i gran notícia l’augment espectacular d’Aliança Catalana, aire fresc que per damunt de cordons sanitaris poc democràtics i missatges intensius amb el suport dels mitjans sobre extrema dreta i immigració. La realitat un discurs sobre la defensa de la independència i sobre la realitat migratoria i la temeritat de les polítiques que es duen a terme. La caiguda de Junts, fruit de les contradiccions internes, d’un lideratge que no va complir el 2017 i que el pas del temps a l’exili ha desgastat més enlla de la seva figura, la resta no es belluguen massa.
Per la valoració dels lideratges demostra que cap hauria de seguir i que ja estan amortitzats que un 50% sigui cap o no contesta hauria de fer caure la cara de vergonya a aquests personatges. Pel que fa a la independència, dades per l’esperança amb aquesta pujada que sembla que un cop passat el xoc del 2017 i superat la vergonya dels nostres partits aquests darrers anys, la societat civil no ha canviat.
En definitiva, l’independentisme segueix ben viu a la nostra societat, els nostres lideratges estan ja caducats fa temps i Aliança Catalana ha agafat el relleu per l’independentisme un cop vist l’engany de la resta, diria que això si que entraria dins la normalitat.
Les dades per l’esperança.