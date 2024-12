Les amistats perilloses.

Sense categoria

No hi ha dubte que la falta de cultura democràctica en el nostre territori fa que qualsevol votació on coincideixin dos partits sigui presentada com una amistat per sempre o un lligam que no es pot desfer.

El partit Popular i Junts han votat conjuntament, inclos PNB i VOX al Congreso a Madrid tombar la reforma fiscal del Govern espanyol. Una reforma que era un impost a les enèrgetiques que tenia una gran incidència a Catalunya ja que perillava les inversions estratègiques fonamentalment a la zona de Tarragona amb un risc de deslocalització d’empreses i centenars de llocs de treball perduts apart d’altres temes.

Realment aquesta votació com d’altres de particulars cada partit en aquest cas Junts tindria que prioritzar quins son els interessos que defensa, en aquest cas Catalunya prioritariament i això pot fer trobar amistats que a simple vista no son ben vistes en altres àmbits. En el cas d’Espanya, sembla que la divisió Esquerra i dreta sigui l’eix pel qual ha de recorrer cada partit i mai pot apartar-se d’aquests companys de viatge i evidentment no és així. Ara fa poc tenim un bon exemple en una democràcia més consolidada com França com l’extrema dreta i l’esquerra van votar cojuntament la moció de censura amb l’objectiu de fer fora el Primer Ministre i tothom ho ha vist amb normalitat. A l’Estat la diferència ideològica entre Dreta i esquerra te una línia tant fina que molts cops es confonen, tot amb l’origen d’una transició dirigida pel franquisme i que va crear dos partits on els fets els barregen més enllà de les sigles. Desprès cal entendre que cada partit si va a Madrid en aquest cas porta uns objectius validats pels seus votants i que ha de defensar i intentar tirar endavant amb els companys que trobi puntualment, simplement per això estan.

Els mitjans interessats, i opinadors de part evidentment presenten això com una aliança per sempre, i evidentment apart de ser un recordatori de que els incompliments de Sanchez no son la millor carta de presentació per seguir comptant amb els aliats que han de ser censurats si cegament i sense cap raó que no sigui ser segrestat per un partit en concret per damunt dels interessos dels seus votants, això si que és un cas estrany i que nomes correspon a elements de poder i de partit.

En qualsevol cas, i com deia la única prioritat dels partits catalans ja que no s’atreveixen a marxar de Madrid, haurien de ser els mateixos catalans i les votacions amb diferents companys son elements totalment secundaris.

Les amistats perilloses.