L’ENQUESTA DE LA POR
La recent enquesta que ha publicat La Vanguardia ha tornat a fer treure la por als partits del sistema, cosa que sempre passa quan un actor nou pot agafar una bona mossegada del pastís, aquest cop li toca als teorics partits independentistes.
Ja es un fet que cada nou actor que ha volgut treure el cap i fer un forat en el ventall independentista ha estat eliminat ràpidament o senzillament no ha arribat a obtenir cap representació ofegat pels partits tradicionals i els seus poderosos mitjans. Ara Aliança Catalana que ja gaudeix de representació a la cambra i alguns ajuntaments sembla pot obrir un bon forat en el sector i per tant ès i serà atacat per terra mar i aire. Aquests 19 diputats que li atorguen el posarien frec a frec amb Junts i Esquerra i això fa crèixer els nervis. Avui escoltavem per part de la CUP que si era un actor posat per l’Estat espanyol, Esquerra i Junts segueixen amb el terme extrema dreta a la boca com a lloros i des del PSC suquen pa dient que és la frustració del procés.
El cert, és que el cordo a la formació conjuntament amb VOX insistint que son el mateix, la col·laboració dels mitjans públics i opinadors amb el terme que abans deia per definir-lo fa molta vergonya. La por a perdre una part del poder no serà culpa de cap nou actor i si dels 3 mateixos actors que s’han mostrat inútils per arribar fins al final, que van enganyar i finalment renúncia a culminar la independència i que ara son el tonto útil del PSOE a Madrid com a gran fita, més preocupats en disfressar el relat, que en accions reals i de debó. La gent arriba un moment que diu prou de tanta mentida.
Per altra banda el discurs sobre la immigració de AC segurament el pensa moltissima gent, i a l’altra banda no hi ha cap alternativa més que voler arribar a aquesta Catalunya dels 10 milions amb els serveis públics col·lapsats, la barra lliure per tothom que arriba i la pèrdua d’identitat i de recursos sense marxa enrere. Davant això el sentit comú. No acceptar aquest islamisme que xoca amb els nostres valors occidentals i dels drets humans. Alhora un control que garanteixi una immigració que vulgui formar part de la nostra societat i aporti com tothom fins al límit que tinguem i no més. El rebuig a segons quins comportaments delictius i de costums com a motiu de retorn i el respecte per la població i el seus valors amb uns drets i deures per formar-ne part, si això ès extrema dreta, haurem de pensar que un cop arribat a aquest col·lapse on caminem els actors que ara ho beneeixen i volen aquestes declaracions naif i absurdes que escoltem seguiran al poder i la societat en general ho pagarà molt car per no haver dit prou.
Es l’enquesta de la por.