L’EGO DE LA COLAU

Aquest anuncia a bombo i plateret de l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau abandonant twitter amb un pla victimista sobre la seva persona que defineix molt bé la trajectòria i l’ego d’aquest personatge.

Ens diu que tanca el Twitter ja que esta farta de gent que intoxica i incita a l’odi. Manté això si el seus comptes de Facebook i Instagram. Justifica que l’allunya dels objectius de fer bona política i millorar la vida de les persones ja que la xarxa ocupa molt de temps, a sobre diu que deformen la realitat i acabes convençut que la humanitat es dolenta, desconfiada i egoista. Va fer una prova pilot el dia del seu aniversari i ara ho deixa definitivament.

Sort en tenim d’ella per il·luminar-nos amb les seves reflexions. Es curiós com critica les xarxes i manté dues plataformes actives com Facebook i Instagram on es veu tot son bones persones. Alhora la seva justificació cau pel seu propi pes i no amaga aquesta nova operació de propaganda i un ego inflat que no cap a les xarxes. Twitter en si, permet informar, argumentar i debatre en uns ràpids instants i es un avenç per la societat, un altra cosa es l’ús que les persones en fan, i molt en particular els polítics que com a representants públics tenen que estar preparats per rebre tota mena de critiques, va en el seu càrrec, com diu aquell, si no vols pols no vagis a l’era. Tanmateix aquest temps que perd per dedicar-lo a tota la ciutadania, es veu que fins ara no li havia importat, i sobretot per llençar les seves campanyes a favor seu, on també la mentida i la manipulació son a l’ordre del dia, però es veu que llavors no passa res.

La humanitat es com és, i podem trobar de tot, però els representants escollits per la societat, han de saber que les seves accions son públiques i tenen conseqüències que lògicament no agradaran a tothom, i s’ha de saber gestionar. No pot ser presentar-se com una víctima, quan trobem molts exemples de manipulació del seu partit o persones que porten les seves xarxes per presentar la realitat de la manera més favorable als seus interessos.

Aquest anunci no fa més que veure la trajectòria d’aquest personatge que ha demostrat sobradament com es pot passar com a plataforma personal de ser un activista de la PAH a rebre i acceptar els vots de Manuel Valls per governar. Un exemple de personatge del sistema.