LA XOCOLATA DEL LLORO
No hi ha res com les explicacions didactiques i entenedores que ens ofereix gent com en Xavier Sala Martin, un gran economista, professor a Colúmbia (USA) i amb un prestigi que traspassa ideològies i destrossa fets amb arguments ben consolidats. Ara l’escolto en aquesta entrevista a RAC1 i com diu clarament del nou finançament que PSOE, Comuns i Esquerra que ens volen vendre i que ni ordinalitat, ni pluja de milions, un nou engany on sobretot Junqueras vol sortir reforçat, però no sap que el poble te memòria i que per gent com ell en aquests moments no ho tenim tot sense haver de demanar almoïna com és la nostra funció a l’autonomia espanyola de la qual mai voldran marxar pels seus propis interessos.
Sala i Martín radiografia el nou finançament: “Xocolata del lloro. Ni ordinalitat ni pluja de milions”
L’anàlisi de l’economista Xavier Sala-Martín sobre el nou finançament conclou que ni manté l’ordinalitat ni és un concert econòmic ni representa una pluja de milions, perquè al final, la major part dels diners que aportarà aquest model hauran de sortir dels impostos que pagaran els catalans. “Estem parlant de la xocolata del lloro, un cop tenim en compte d’on surten els calers”, ha assegurat l’economista en una entrevista al Versió Rac1.
El professor de la Universitat de Colúmbia ha resumit la seva anàlisi en tres punts. En primer lloc, ha descartat que es tracti d’un concert econòmic equiparable al del País Basc i Navarra, que permet que aquests territoris recaptin els seus impostos i paguin una quota a l’Estat, atès que la proposta presentada divendres per la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, preveu incrementar la cistella d’impostos de les comunitats autònomes i passa del 50% de l’IRPF que gestionen al 55% i el 50% de l’IVA al 56,6, però “la clau de la caixa la segueix tenint Madrid”. “Per tant, res de concert”, ha reblat.
4.686 milions més?
En segon lloc, s’ha preguntat d’on sortiran els 21.000 milions que aportarà l’Estat a les comunitats autònomes, i dels quals a Catalunya li correspondran 4.600 milions. I ha conclòs que atès que el govern espanyol no té previst augmentar impostos ni reduir despeses, això anirà a càrrec del dèficit i, per tant, tard o d’hora hauran de sortir dels impostos que paguen els ciutadans.
Atès que el 21% dels impostos que es recapten a Espanya els paguen els catalans, ha conclòs que dels 21.000 milions que injectarà l’Estat, 4.400 sortiran dels impostos dels catalans. Això vol dir que dels 4.600 milions que rebrà Catalunya, 4.400 surten dels impostos dels catalans i, per tant, en realitat només rebrà 200 milions de més. “Per tant, aquesta pluja de milions en realitat, només són 200 milions que, dividits per 8 milions de catalans surten a 25 euros per habitant”, ha conclòs l’economista, que tampoc no ha amagat l’escepticisme que ni tan sols aquests 200 milions arribin a Catalunya arran del que ha descrit com el “trilerisme tradicional del govern espanyol”.
Ordinalitat
Pel que fa al principi d’ordinalitat, ha recordat que la ministra Montero va deixar clar que l’ordinalitat no està garantida, sinó que el sistema “tendeix a l’ordinalitat”, i ha retret que el càlcul del govern espanyol per calcular l’ordinalitat no es basa a dividir els diners que rep Catalunya pel total de la població real, sinó a partir del que es descriu com a població ajustada, on la població real és només el 30% de la fórmula i la resta depèn de factors com l’envelliment de la població, les característiques del territori… “Com aquells trilers de la Rambla et surt una cosa població ajustada, que ningú sap ben bé que és”, ha lamentat Sala, que ha conclòs que “com el Reial Madrid, que perd la Supercopa, però surt reforçat, el català surt esquilat però reforçat”.
L’economista ha conclòs la seva valoració recordant a Oriol Junqueras unes paraules que ell mateix va pronunciar el 2012 per advertir-lo que vagi amb “compte amb les preses de pèl”: “Els governs espanyols mai diuen que sí i quan diuen que sí sempre amaguen alguna cosa amb què t’acaben enganyant i amb algú que sempre t’enganya millor no negociar mai res”.