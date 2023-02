LA XENOFÒBIA DE COLAU

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat la suspensió temporal de totes les relacions amb l’Estat d’Israel inclos l’agermanament amb la ciutat de Tel-Aviv. Un nou fet que demostra la seva xenofòbia en aquest cas contra Israel.

Efectivament ha enviat una carta al Primer Ministre Israelià, Netanyahu, on ho justifica per la violació flagrant i sistemàtica dels drets humans i que enten no poden callar. Una decisió que no ha passat pel plenari i com a resposta a una campanya impulsada pel col·lectiu Prou complicitat amb l’apartheid que ja demanava el trencament amb discussió al consistori, i no unilateralment.

A la carta Colau recrimina les pràctiques d’Israel contra la població palestina poden ser crims contra la humanitat d’apartheid i persecució, per tant no es pot mostrar impassible, davant la vulneració de drets bàsics de la població Palestina, per cert si ho pot fer amb la població catalana. Israel ja ha contestat que no aconseguiran fer malbè l’amistat mútua.

Realment la incapacitat de Colau per exercir la seva responsabilitat torna a quedar en evidència amb decisions de clar odi i xenofòbia com aquestes, enlloc de procurar per la concòrdia, trenca relacions sense portar al ple i en nom d’aquest fals progressisme cinic que tant mal fa a la societat. Israel evidentment ha comés crims contra Palestina i ha excedit diguem-ne la seva defensa, però no menys que molts altres llocs del planeta que es veu que a Colau no li venen com la causa palestina. Apart si vol mirar apartheid o anar contra els drets humans, no fa falta que vagi tant lluny que trenqui relacions amb Madrid, pels fets de l’1 d’octube del 2017, allà ho te tot violència indiscriminada, violació dels drets humans i apartheid continuat contra Catalunya des de fa 300 anys, però esclar això no l’interessa.

Igual que va fer el Parlament fa un temps, posar en perill les relacions amb un Estat amic i desitjable com Israel no ens portarà enlloc, i menys amagant les mancances al nostre costat per interessos polítics miserables com fa per exemple el seu partit.

Es la xenofòbia i autoritarisme d’Ada Colau.