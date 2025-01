LA VIGILÀNCIA DEL SISTEMA

Sense categoria

Iridia demana recurs d’empara al TC per investigar les infiltracions de la policia en entitats polítiques o socials com ahir ens mostrava el documental de TV3 i on les vulneracions de drets fonamentals son a l’ordre del dia, res de nou amb règims com Espanya.

No cal anar amb el ciri a la mà i veiem que els Estats es protegeixen i per això tenen moltes eines, una la policial. Quan l’Estat és poc democràtic com Espanya aquests moviment s’accentuen i el control sobre la societat i allò que podria representar una amenaça per la cohesió o per la idea inamovible que el sistema ha decidit es atacat sense miraments. De fet qui hauria de respondre sobre el tema seria el Ministre Marlaska i ja sabem tots la relació que te amb les tortures i per tant no s’espera res sobre la seva defensa real dels drets fonamentals de la societat.

Com diu la denúncia cal complir els estàndards internacionals dels drets humans i l’incompliment dels mateixos posa en risc la protecció efectiva dels mateixos i consolida la impunitat de les autoritats responsables amb pràctiques abusives. De fet les forces policials en la resolució contra la delinqüència pot infiltrar personal amb bandes organitzades per poder obtenir més informació i acabar amb les mateixes, seria podríem dir una tàctica mès per acabar amb elles. Ara bé, les entitats socials que defensen models diferents als de l’Estat o de caràcter polític com l’independentisme català que com diu la mateixa Constitució pot defensar la seva idea com ho fan partits polítics que la societat pot donar suport i no poden ser violats per la idea única de la unitat de l’Estat per damunt de la mateixa societat.

Ahir en el documental, en vam veure diversos casos i les conseqüències que comporten al ser descoberts amb relacions afectives nomes per obtenir informació política i personal, per tant delictes contra la integritat moral, abús sexual, revelació de secrets i impediment de l’exercici de drets cívics, cosa que evidentment un altra de les eines de l’Estat com és la judicial no ha admès. De fet una de les imatges del documental la trucada la infiltrada descoberta Maria Isern, la mateixa encara diu que els ha ajudat ja que no ha passat absolutament res i el seu entorn encara ès més segur, com si la violació comesa i la llibertat de pensament fos un delicte a vigilar. De fet fonts del sindicat policial Jusapol parlen de les infiltracions com si les entitats socials o polítiques fossin bandes armades o narcotraficants. No hi ha dubte que per ells és el mateix, protegir l’Estat i la seva idea única per damunt de qualsevol cosa i dret a trepitjar.

Una nova vergonya, d’un Estat fosc que utilitza les seves eines per la repressió i vigilància a la seva mateixa ciutadania.