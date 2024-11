La vida humana, la darrera prioritat.

Sense categoria

Com més dies passen, observem la mesquinesa de la classe política i com la vida humana passa a ser la darrera preocupació, molt lluny d’aprofitar la mort i la destrucció per un guany i un rèdit polític.

El President espanyol ara pressiona als grups polítics per poder aprovar els pressupostos ja que els recursos promesos per la reparació de la DANA son una gran raó i provocaran un impacte en el dèficit públic. Cal molt de cinisme sobretot amb els grups catalans, per aprofitar aquesta desgracia i oblidar el maltractament a Catalunya any rere any amb un espoli fiscal insuportable, una manca d’inversions en contraposició amb altres comunitats com Madrid, i un incompliment constant fins hi tot quan es redactat en l’Estatut autonòmic no validat per la societat catalana que tenim i on mai es va complir les inversions redactades els set primers anys. De fet la inutilitat i incompetència dels dirigents responsables en gran part de la desgracia humanitària no pot ser un càstig per la gent de cap manera.

Per altra banda s’hauria de dir la pressa en decretar un 155 a Catalunya pel fet d’exercir la democràcia pacíficament en forma de vot i ara davant la incompetència del Govern valencià no assumir competències per mobilitzar recursos materials i humans amb celeritat, això ja denota clarament que la unitat espanyola i els privilegis de la classe política casposa era per damunt de la propia vida humana.

Mentrestant Mazon el mateix dia de la DANA, nomenava un expert en festes taurines com a director general d’Interior, concretament l’alcade popular Vicente Huet, diuen una aposta personal del President que rodejat de toreros i amb l’obsessio per destruir la llengua catalana i l’odi contra Catalunya hem vist com ha respost davant aquesta emergència. De fet es van saben detalls i a la reunió de coordinació del mateix dia ara sabem que el President mateix va arribar 2 hores tard i posteriorment deprès de no fer cas a les alertes meteorològiques i ja comprovar que la desgracia havia començat van enviar els avisos als mòbils dels ciutadans que ja estaven literalment amb l’aigua al coll. Tot un despropòsit.

Davant de tanta inutilitat, la constatació de que la vida humana no importa, és aprofitada per la batalla política d’un costa i altre davant una població que hauria de reaccionar algun moment o altra i tornar les coses a lloc agafant les regnes i no deixar-les a mans dels seus representants que han demostrat les seves greus mancances i els interesos d’un sistema podrit i ancorat en el passat.

La vida humana, la darrera prioritat.