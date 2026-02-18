LA VIDA GRIS
El sector sanitari ha aixecat la veu contra la Consellera Pané i la seva vinculació dels fons públics pels CAP i la reducció de baixes mèdiques. Un nou desgavell irresponsable d’un Govern tant gris com el seu President.
Una mesura d’un Govern que no sap gestionar i que no sap on va. Vincular els dos conceptes descrits i per exemple no prescriure dies de baixa en excés en salut mental o lesions osteomusculars serà un incenctiu segons el pla. De fet el sector signant de la queixa apel·la que la baixa laboral és un dret del treballador i una eina segons criteris mèdics que per l’envelliment de la població han augmentat i per la precarietat laboral i riscos psicosocials. No es pot perdre la confiança de la població amb el servei sanitari i crear desigualtats per incentius en el pressupost. De fet veient l’entrevista del President Illa ahir amb zero autocritica, espolsant les responsabilitats i amb plena confiança amb el seu Govern per molt que reiteradament es demani la dimissió d’una consellera queda molt clar cap on camina aquest horitzó.
La grisor i la nefasta gestió d’un Govern que sense cap aspiració nacional i sempre esperant ordres de Madrid per no molestar, suposa un fracàs i una època fosca a Catalunya. Les diverses crisis que Catalunya pateix amb els trens, els docents, els metges i altres col·lectius no han estat ben gestionades, decisions equivocades, submissió de la institució i falses promeses han estat la recepta. De fet quan un Parlament sobirà demana la destitució d’un membre del Govern per majoria, aquest no pot mantenir-se en el seu càrrec, més que res per higiene democràtica.
Tampoc pot sortir un President desprès d’un mes d’absència i davant el caos fer zero autocritica i defensar una gestió nesfasta i el·ludir qualsevol responsabilitat com si la Generalitat fos un organisme d’un altre territori. Pel que fa la proposta sanitària costa de creure que no ès una broma de mal gust. La relació metge i pacient ha de ser basada en criteris professionals i res més, no pot ser que incentius pel mig puguin desvirtuar la gestió mèdica. Això no és una competició de qui dona més baixes o no i de quina durada. Estem parlant de la vida de les persones i de la seva salut i això no admet coaccions a pressupostos, ni incentius que interfereixin.
Una nova idea d’un Govern de color gris.