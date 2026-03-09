LA VERGONYA FRANQUISTA
El Tribunal Suprem no ha admés un recurs d’una entitat ultra espanyola contra la retirada del monument franquista de Tortosa i no sembla que hi hauria d’haver obstacles per la seva retirada.
Una associacio anomenada Despierta España i que ha fracassat en el seu intents i dona via lliure per la retirada del símbol. Un monument en honor als morts del bàndol franquista a la batalla de l’Ebre i que ja te 60 anys. El consistori de Tortosa creu que aquesta legislatura serà la de la retirada, descarta un nou referèndum que va tenir una participació escassa, però descata que ho avala la llei de memòria democràtica i pensen que fer un cop retirat amb la peça.
Crec que prop de 50 anys de la mort del Dictador i de la suposada democràcia no te cap sentit que el monument en honor dels soldats franquistes caiguts continui en peu. Es una prova de la farsa democràtica de l’Estat i de com la llei de memòria, es podria anomenat la llei de l’oblit, no cal buscara més excuses i reinterpretacions. En una democràcia com cal un monument en honor a la Dictadura i els seus defensors cal enderrocar.lo. En qualsevol cas si es vol guardar una part per algun museu que expliqui la història ho trobo licit, però la història real i no l’adulterada amb dos bàndols i emblanquinant el feixisme i al Dictador com s’ha fet fins ara. Una memòria on els botxins siguin assenyalats i si encara és possible jutjats i les víctimes reconegudes. Una memòria on les estructures d’Estat siguin netejades del franquisme que les ha dirigit fins el dia d’avui i la instauració d’una democràcia normal on la historia marqui els culpables i demani perdó als derrotats com seria de rebut.
El monument de Tortosa seria ocm si al mig de Berlin hi hagués un monument exhaltant als caiguts de l’exèrcit nazi en la reconquesta dels aliats. Seria impensable i aquí encara és una validesa absoluta. Un insult a les víctimes en un Estat tacat de sang i on els hereus segueixen al capdavant amb una historia falsa i una memòria esbiaixada i dirigida.
La vergonya franquista.