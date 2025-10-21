LA VERGONYA DE SEMPRE
En un Estat on les estructures son hereves del franquisme i que no evoluciona cap a la democràcia plena, el món de l’esport segueix els mateixos parametres i així tenim en el futbol l’èquip de la Dictadura, el R.Madrid que any rere anys segueix gaudint d’aquestes ajudes sense aturador.
Segurament sortirà la gent que s’omplira la boca dient que es un tema menor i que la pilota no pot passar per davant de problemes reals de la societat, segurament tenen una part de raó, però quan hi ha tants diners en joc i es belluga un moviment de negoci estratòsferic evidentment agafa un altre significat i dimensió. En la darrera jornada un cop més en un partit de l’èquip blanc a Getafe que se li havia fet bola i que segurament podia acabar en un empat, a l’últim quart d’hora i en dos accions polèmiques, va ser expulsat primer un jugador del Getafe, és va produïr el gol blanc i posteriorment per avortar qualsevol possibilitat d’empat una segona expulsió va decidir el resultat definitiu. Curiosament les dues jugades protagonitzades per Vinicius, aquest jugador miserable independentment del seu color de pell, una simple excusa que va posar el seu teatre per provocar unes agressions que no semblen tals, però que donen 3 punts que van sumant i que dins d’unes jornades ja ningú és recordarà de com és van obtenir.
Al rival dels blancs més aventatjat, el Barça veiem com l’entrenador és expulsat en la darrera jornada i en accions similars l’entrenador blanc no li és aplicada la mateixa sanció. Tot això en la darrera jornada i independentment del nivell de joc ofert pels dos equips, però clarament amb una normativa aplicada diferent, podriem analitzar les altres jornades disputades i evidentment trobariem més accions polèmiques que sempre han afavorit a l’èquip blanc quan ha calgut, penaltis dubtosos, expulsions i tracte diferent i de descredit d’una lliga que un any més sembla que per guanyar has de ser molt superior o poca cosa hi ha a fer.
Per acabar, el circ mediàtic dels mitjans afins al club blanc extorsionant als arbitres i amb la paraula Negreira sempre a la boca per uns pagaments no demostrats i en qualsevol cas que no van alterar cap resultat, cosa que si veiem un cop i un altra en el conjunt blanc. Una manera de desviar l’atenció escàndalosa i unes maneres de fer que no deixen de validar unes estructures corrompudes per l’antic règim i que com la resta no han evolucionat.
La vergonya de sempre.