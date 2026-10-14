LA UNITAT ESPANYOLA
Les llistes conjuntes d’Esquerra Repúblicana i Podemos per Madrid donen idea de que aquella famosa unitat mai aconseguida del tot i que tanta critica ha generat amb una base de la independència com a put d’unió, veiem com per Madrid no ha costat tant barrejant l’esquerra espanyolista com Podemos i els repúblicans.
Rufian com a cap de llista s’ha sortit amb la seva, i encara que no encapçali cap coalició d’aquestes esquerres de fireta per les espanyoles si que aconseguirà llistes conjuntes amb Podemos, un invent del sistema espanyol de partits on ja hem vist com els seus lideratges s’han convertit en allò que precisament criticaven. De fet Rufian és trobarà com a peix a l’aigua, aquells 18 mesos famosos on tenia que fer un servei independentista ja han quedat molt lluny i la seva vertadera cara d’espanyolisme ranci i allunyada de qualsevol temptació independentista quedarà perfecte, de fet llistes conjuntes amb aquells que el 2017 en aquella votació esperpèntica per validar la independència al Parlament van aixecar els rètols amb el seu no clar per acusar directament als diputats que votaven que si. Una evolució d’aquells que deien anaven a defensar Catalunya a Madrid i convertits en crossa del 155 socialista i ara amb una barreja total amb el sistema espanyol de partits i on res ha quedat de les intencions venudes des del principi.
Podemos segurament, la gran beneficiada, un espai dividit i en disminució clara amb una cambra polaritzada entre Populars i socialistes que ja han amortitzat aquest espai diuen sorgit del carrer i com una revolució que va acabar amb assimilació del sistema i oblidant qualsevol revolució.
Sobta també un espai extra parlamentari com Alhora que diuen és presentaran a Madrid per bloquejar Espanya diuen. Una cançoneta que ja hem escoltat altres cops i que sabem sempre com ha acabat. De fet voler fer la independència des de Madrid amb les forces que ja sabem hi ha a Espanya no deixa de ser un engany. Les mateixes cares com Junts i Nogueras per emplenar discursos buits de contingut i de fets i nomes ocupar espais de poder que no volen deixar buits i amb una recepta clara, l’independentisme al calaix i tancat en clau.
La CUP aquest cop tampoc és presentarà i la seva experiència rupturista ja hem vist com acabat, abraçada pel sistema i totalment inexistent.
Aquestes son les opcions catalanes i crec que l’opció de no participar en aquestes eleccions seria la més normal pels votants independentistes i de pas per no ajudar amb aquests vividors de la política en uns partits de fireta i d’enganys.
La unitat espanyola.