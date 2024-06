LA UNITAT DE SOMNI

Sense categoria

El President Mas ahir proposava una llista conjunta Junts i Esquerra en el cas de repetició electoral, que ell no desitja, i ho definia a l’estil de Junts pel Sí i amb l’objectiu de ser primera força amb tot el que això suposa.

Ens diu que aconseguir la majoria absoluta és complicat, però veu factible poder ser la primera força i així per una banda garantir la majoria estable a Madrid i també a l’inversa des d’allà a Catalunya.

Crec que aquesta unitat, que tant s’ha de reclamar dona idea de que els partits independentistes no tenen la voluntat d’arribar fins al final amb aquest objectiu principal com a prioritat absoluta. Sí així fos evidentment no pensarien en els partits i si en l’objectiu per damunt de tot canviant el seu marc mental autonòmic. Això com hem vist nomes va ser possible en el període de Junts pel Sí gairebé obligat per la societat i amb el control absolut dels partits i no renovant de nou un cop passat l’experiment i quedant també molt clar la diferència de nivell entre els independents a les seves files provinents de la societat civil i els polítics de carrera amb els seus interessos i vicis adquirits.

Ara la proposta del President Mas entraria en una lògica absoluta, però que vist el context on ens trobem hauria de fer un gran esforç de credibilitat i sobretot el sacrifici de bona part dels polítics de partit que ara dominen les cupules per passar a integrar-se en aquestes llistes farcides de la societat civil i de totes les faccions de l’independentisme incloses la CUP i sobretot amb un sol punt programàtic, com seria desbloquejar el resultat del referèndum del 2017, pilotar aquesta transició fins que es convoquessin les primeres eleccions lliures del nou Estat. La visió autonomista seria la de l’objectiu de ser primera força i la de garantir estabilitats compartides a Madrid, aquest marc mental, s’en diu autonomia i no lliga amb aquesta proposta si es vol fer seriosament i amb transparència absoluta.

Un segon objectiu a més mitjà termini, podria ser contribuir a una regeneració de lideratges que haurien d’afrontar el context difícil dels primers passos d’un Estat i un tercer objectiu apart de la credibilitat i el canvi de marc mental, donar aquest missatge al món i que Espanya tingués clar que la majoria de Catalunya vol respecte als seus drets democràtics sobre les seves decisions sobiranes.

Seria la unitat del somni.