LA TRIA ENTRE CATALUNYA I PEDRO SANCHEZ
A la Sessió de control del Parlament, per part de Junts és va acusar al President Illa per part d’Esquerra i Junts que quan ha de triar entre Pedro Sanchez i Catalunya, clarament tria el primer, conjuntament amb els retrets per haver assistit a la celebració del 12 d’octubre a Madrid. Per la seva banda Nogueras a Madrid avisa Sanchez que va sent l’hora del canvi recriminant els incompliments constants amb Catalunya.
Aquest relat hores d’ara fa vergonya aliena, que el President Illa com a membre del PSOE a Catalunya és supeditat al President socialista espanyol, això no és cap novetat, sempre ha estat així i no s’ha amagat pas d’aquest fet, per tant no s’hi val ara evidencia sorpresa pel que és i ha estat normal en la seva vida política, no ha enganyat ningú, a diferència de Junts i Esquerra, els quals també han triat Sanchez, deixant Catalunya al calaix o per discursos buits de contingut. Son exactament iguals. El fet del 12 d’octubre no deixa de ser una anècdota on gent com Illa és reafirma amb el seu sentiment i submissió i altres un dia a l’any ens volen vendre gairebé el fet de no anar-hi com un acte heroic o de principis que res més lluny de tot això ja que no comporta cap consecuencia.
El mateix podriem dir de Noguera i el seu enessim ara si que va de debó, exigeix compliments com sempre que casualment mai arriben i tant de reclamar-los ja no tenen cap valor. Junts i Esquerra desprès de no executar el resultat del referèndum i acatar el 155, jugant al joc autonòmic com si tal cosa un altre cop, han triat clarament per ser crosses precisament del 155 en format socialista, els republicans fa més temps que han perdut qualsevol vergonya i ja ni el relat els funciona per vendre acords que nomes estan en el seu imaginari. Junts amb Puigdemont al capdavant volia marcar la diferència i uns resultats per avançat que dos anys desprès han arribat al mateix lloc, cap.
Aquesta tria per Sanchez a canvi d’un català a Europa que Espanya mai demanarà per aconseguir-ho, unes competències d’immigració que mai agafaran el pont aeri direcció Barcelona i una llei d’anmistia per ser ràpid amb els policies culpables i deixar els principals caps independentistes sense la mateixa evidentment son motius més que suficients per retirar el suport, però ja avança que no ho faran i seguiran amb aquest joc macabre que els hauria de dur a la reculada electoral per frau a la societat que ha confiat amb ells.
Una tria molt clara que tothom ha vist.