LA TAULA ÉS MORTA

El Govern espanyol segueix amb la idea que el procés s’ha acabat, i es vanta d’haver recuperat la convivència a Catalunya dient que la Taula de diàleg no es necessària ja que el diàleg entre els dos Governs es permanent com en la resta de comunitats autonomes.

El 2022 ja va acabar sense la reunió esperada, i sembla que aquest any la tendència serà similar, ja que com deia no es veu necessària la trobada entre executius en una Taula. Ens diuen que s’ha recuperat la normalitat institucional i per tant no calen mecanismes extraordinaris. Diuen que han portat al terreny polític allò que mai havia d’haver deixat aquest terreny i això ha millorat la convivència catalana. Insisteixen que Catalunya avui està millor que l’any 2017 i respecte les peticions judicials a l’independentisme dona respecte als Tribunals. De fet Isabel Rodriguez ministra del Govern espanyol recorda que ERC va signar de no trencar el marc constitucional i per tant ara nomes hi ha aspiracions polítiques dins aquest marc.

Efectivament, i per si la societat catalana vol obrir els ulls algun dia, Esquerra va signar no trencar el marc constitucional, que vol dir tant com la renúncia a la independència, ja que com tots sabem això no hi cap dins la mateixa, ni hi cabrà mai, es una realitat. Aquest es el full de ruta d’aquest partit. Des d’aquest punt de vista Espanya dona per acabada la taula amb tota la lògica del món, ja que si nomes tens aspiracions dins aquest marc, no necessites cap tracte especial, el mateix que La Rioja posem el cas. De fet no es preveu cap reunió de la mateixa, on per cert ja es va dir des del primer dia que no es parlaria d’Autodeterminació, ni amnistia, i per tant qualsevol altre tema social o econòmic l’Espanya de les autonòmies ja te els seus espais.

Cal dir, que tota la lògica del món en el Govern espanyol format per socialistes i Podemos, desprès d’haver aconseguit desactivar una revolució democràtica que estava en marxa i aprop de triomfar. El que ja no es normal es que els nostres representants hagin avalat i col·laborat amb aquest relat a canvi de les engrunes autonòmiques de sempre i deixant a la societat catalana amb un pam de nas. Alhora fent servir els mitjans i el discurs per disfressar una realitat que es tant crua com la que explica el relat espanyol.

Cal prendre nota, i ara tenim una excel·lent oportunitat a les eleccions municipals per castigar els nostres partits i la seva farsa autonòmica.