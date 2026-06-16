LA SOCIETAT QUE NO VOLEM
La Rambla del Raval de Barcelona sembla fora de control i les baralles amb matxets, pals i altres objectes formen part del paisatge com si ens trobéssim en una part perillosa del planeta, i crec la responsabilitat dels nostres Governs no està ben exercida.
Diumenge un atac a un Restaurant com deia amb matxets i ahir una nova batalla campal al mateix establiment. Una dotzena de persones amb el resultat d’un ferit que apart va ser robat aprofitant el seu estat. Els mossos van detenir el lladre el qual no s’ha facilitat la nacionalitat. Per les investigacions fetes son baralles entre grups ètnics i saben que en el restaurant pakistanès hi va haver discussions amb persones algerianes que van acabar amb llançament de cadires i baralla campal. Es nomes un exemple dels molts que van passant i que provoquen el pànic entre els veïns i gent robada o ferida a cop de ganivet.
Crec que en la societat que vivim això és intolerable. La pèssima gestió de la immigració amb carta blanca per tothom estem veient no seria la millor solució i permetre aquestes baralles a cop de matxet com si fos la selva hauria d’acabar amb aquests salvatges o expulsats del país si han vingut de fora o entre reixes. La societat no pot permetre que aquests delinqüents converteixin els nostres barris en batalles campals sense cap control. Saben perfectament quins son els llocs més conflictius i cal actuar per erradicar una inseguretat que deixa els nostres impostos a la brossa i sense cap mena de protecció.
Son temes que cal abordar-los com els ja coneguts carteristes que han entrar mil cops a la presó per una porta i sortit per l’altra i continuen operant amb centenars de possibles víctimes indefenses cada dia. Una societat nomes funciona si tothom te els mateixos drets i deures i compleix o respecta unes regles de convivència que no passen per portar un matxet a la butxaca i anar a una guerra dins la ciutat sense més llei que la del més fort.
Un vertader sistema democràtic s’hauria de preocupar més de protegir la ciutadania que ja paga els seus serveis que d’intentar imposar una determinada visió política expulsant cantaires o carregant contra gent indefensa a una manifestació pacífica com hem vist ja molts cops.
Es la societat que no volem.