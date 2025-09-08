LA SETMANA DE LA DIADA
Aquesta setmana entrem en un periode on altres anys el poble preparava un gran acte amb un objectiu molt concret la independència i on l’ANC era la corretja de transmissió per enviar aquest missatge a les nostres institucions i donar passos ferms al capdavant fugint de partidismes, sembla que la diferència ara és molt evident per tornar a una mena de tradició nostàlgica com era abans del 2010 sense cap objectiu a l’horitzó possible.
Mes motius que mai, ningú ho pot discutir, de fet els mateixos i agreujats tant economicament, com socialment com culturalment i com democratìcament ja patiem i patim fa molts anys. La diferència és que el nivell democràtic no es millor a Catalunya i els nostres partits que aviat farà 8 anys que van desobeir la veu del poble en el referèndum i la mateixa llei aprovada al Parlament per fer efectiu el resultat. A partir d’aquí hem legitimat el règim espanyol participant en totes les eleccions incloses les organitzades pel 155, i col·laborant activament aquí i a Madrid amb l’autonomisme de sempre a base de cants de sirena que mai es converteixen en realitat.
En aquest sentit l’ANC ha quedat amb el pas canviat, i ha comés una errada molt greu quan des de la direcció és deia que no es volia una part de l’independentisme com Aliança Catalana, trencant aquella virtud de remar tots junts sense preguntar al del costat la seva ideològia, ni partit. Es a dir dividir entre independentistes bons i dolents i això precisament és el que volia Espanya per reduïr el moviment, per altra banda i davant els últims esdeveniments, una posició prudent davant el conflicte a Gaza no hagué anat malament per no barrejar reivindicacions i agualir un dia que nomes és per l’alliberament nacional de Catalunya, res més. De fet si ens ho creiem cada gest hauria de ser en clau Estat propi i no crec que prescindir d’Israel sigui cap bona idea, vers al contrari i segur ens pot passar factura més endavant. Es diu sentit d’Estat i actuar com a tal i no com aquesta teoria esquerra progre que utilitza reivindicacions sempre llunyanes no sigui cas per tapar les seves misèries i patrocinar-se personalment.
Dit això, no s’albira a curt termini cap horitzó. Els partits que ens representen a les institucions han renunciat des del 2017 amb aquest objectiu i per tant nomes ens queda el carrer i la gent. Un capital que no pot quedar contaminat pel sistema i que fent l’autocritica que calgui hauria d’actuar amb la lògica d’aquell que sap que ho pot aconseguir si no el traeixen els seus propis com va passar. Això s’hauria d’aplicar des dels actes als carrers a quan arribi el torn de donar la veu a les urnes.
Com deia aquell i molt cert, la causa catalana, nomes ens te a nosaltres. Tinguem-ho clar.