La sentència de la discordia.

El polemic judici per agressió sexual a Rubiales ja te sentència, una pena de 20 euros per dia durant 18 mesos i absolt de coaccions. Una sentència que veig amb elements positius i altres negatius.

No anirà a presó, i te aquest càstig monetari per agressió sexual a la jugadora Jenni Hermoso i el seu petó no consentit. La fiscalia habia demanat 2 anys i 6 mesos de presó. Cal dir que la pena està tipificada en el codi penal i es parla en la sentència d’un context d’euforia i celebració en el moment del petó que també es important.

Crec que a pesar de l’enrenou muntat pels mitjans en aquest cas la justícia no ha estat malament i ha fet una interpretació de la nova llei i les penes ja consignades com tocaven. No s’han provat les coaccions per tant han quedat fora de la pena. Ja se que la llei feta ho descriu així, però el sentit comú diu que un petó no pot ser mai una agressió sexual, li pots dir com vulguis, però no així, ja que banalitzar aquesta paraula no fa cap bé a la dona. La violació de la manada per exemple no pot ser al costat d’aquest petó no consentit. Crec que fora de fanatismes sense sentit no te massa discussió. Igual que es banalitza la paraula feixisme en un altre ordre de coses, aquesta també i així no anem bé. Per altra banda el context d’euforia d’aquell moment de victòria esportiva no pot ser el mateix que en un altre context molt més tranquil. Evidentment no és excusa d’un comportament masclista i d’un personatge com aquest, però tampoc pot ser el mateix. Per altra banda demanar 2 anys i mig per un petó crec que no te cap sentit. Rubiales sera tot el menyspreable que vulguem però no ès un assassí en sèrie i per tant les penes han de ser proporcionades.

Crec que per totes les bandes s’han tret les coses de sentit i hem arribat al regne de l’absurditat en segons quins comentaris interessats que hem escoltat. Per altra banda que un comportament com aquest que evidentment agredeix un altre persona tingui una sanció seria un fet positiu. Ja que crec la llibertat individual i els drets de les persones s’han de protegir i no poden ser violats de qualsevol manera. Dit això i veient aquesta part positiva tant en el fet com en la sentència, caldria revisar la barbaritat d’anomenar agressió sexual d’aquest tema. Les paraules son importants i desvirtuar el seu sentit no ajuda en res a solucionar els problemes.

La sentència de la discordia.