LA SENTÈNCIA BORRÀS

Si intentem fugir dels miserables interessos polítics entre els nostres partits i on ara per uns la prioritat es que marxi definitivament del Parlament i per un altre costat demanar un altre cop la restitució en el seu càrrec com a segona autoritat del país. Caldria veure la sentència esperpèntica que ens hem trobat i que sense discutir les infraccions comeses no son normals.

Un Tribunal condemna per falsedat en document oficial no per enriquiment personal, i la condemna es de 4 anys i mig de presó i una inhabilitació de 9 anys. Per si fos poc un dels magistrats fa un vot discrepant on nega els càrrecs i per tant la condemna. Ja reblan el clau el mateix Tribunal incorpora a la sentència una petició d’indult parcial per evitar l’entrada a presó i passant per damunt de la separació de poders, que per si algú tenia algun dubte a Espanya no existeix, haurà de resoldre el Govern espanyol de torn. Per últim els dos col·laboradors necessàris pels seus pactes acusatoris amb el Tribunal queden sense cap responsabilitat.

Tot sembla donç molt estrany, ara hi haurà recurs i la sentència definitiva pot trigar un any, i posteriorment si es ratificada el Govern aleshores de Madrid que pot ser Popular i VOX o la continuació de PSOE i Podemos bàsicament tindrà la darrera paraula de la seva entrada a presó per una sentència que el mateix Tribunal que ja l’ha dictada considera totalment exagerada. Tot un despropòsit que un judici comenci per l’estament judicial i acabi pel Govern de torn. Un sistema sense fronteres entre els diferents poders i amb un poti poti inadmissible en qualsevol democràcia normal.

Davant això, veure la mesquinesa dels partits com a voltors pel càrrec de Presidenta del Parlament es molt trist, enllo de denúnciar primer aquest nou escàndol. Segurament la Junta electoral central com ja ha fet altres cops retirarà l’acta de Diputada a Borràs i també com sempre el Govern de torn català obeirà i negarà la potestat de la gent d’escollir els seus representants en un nou frau electoral. Això es el que tenim.

Com deia, jo no discuteixo les possibles irregularitats de Borràs, però aquest cas i el seu cumul d’interessos ha portat a exigerar les acusacions al principi, uns pactes sospitosos desprès i finalment una sentència esperpèntica que una democràcia no s’hauria de poder permetre.

Tot un desgavell que denota el tipus de classe política que tenim per un costat i el sistema establert amb aquesta democràcia de fireta espanyola.