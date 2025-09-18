LA REUNIÓ DE L’ENGANY
La reunió prevista entre Junts i PSOE amb el tema del traspàs d’immigració sobre la taula i que aviat arribarà a votació a Madrid forma part d’aquest muntatge ofensiu per la ciutadania i que no porta enlloc.
Les amenaces de deixar caure a Sanchez sonen a broma, les declaracions dels dos partits amb resultats contradictoris fan riure per no plorar. El Govern espanyol dient a tota veu que compleix en tot i Junts que ja no s’atreveix a dir que la diferència amb Esquerra es que cobrava per avançat, ja que de moment els resultat son igual d’inexistents i per tant segueixen amb aquestes reunions ens volen vendre entre iguals amb un mediador internacional com a figura de fang i on a un costat hi ha un Govern d’un Estat amb tot el poder que això vol dir i a l’altra un partit sense poder de decisió real i on aquest teatre forma part del seu relat.
En un hipotètic cas d’acord ja ens han dit des de Podemos que hi votaran en contra ja que diuen que es racista, amb aquesta superioritat moral que exhibeixen i que en realitat és xenofobia contra Catalunya no sigui cas que la gestió fos des del territori tal com els seus ciutadans haguessin votat per representar-los. Segurament ells els preocupa més Palestina, però malauradament Catalunya mai. Com deia Junts aquesta és una nova manera de trobar un relat per sortir d’aquesta teranyina sense sortida on resideix, de fet l’acord amb el Govern per obligar a les empreses amb més de 250 treballadors i amb interés general a Espanya atendre en català als clientes que ho demanin, a durat un dia ja que el portaveu socialista Patxi Lopez ahir deia que ho veia raonable que les empreses amb prou personal oferissin aquest servei a comunitats amb llengua pròpia, però ja no es va mullar pel que fa a la resta d’Espanya, adduint que ho discutiran en les esmenes. En definitiva una nova llei que quedarà en res com totes les anteriors quan es tracta de fer avançar a Catalunya.
Un teatre que ja fa massa temps que dura i que no s’aguanta per cap lloc. Tots saben que estan lligats uns i altre per poder mantenir les seves quotes de poder a Espanya uns i les seves quotes de poder autonòmiques els altres, i amb això faran tot el que sigui necessàri sense cap tipus de vergonya amb unes reunions a Suïssa de fireta i que son una gran presa de pel que no ens mereixem.