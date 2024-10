La realitat no es pot amagar.

Sense categoria

Volen crear una societat sense criteri i amagant la realitat per imposar unes consignes que han de ser seguides per tots. Cada dia trobem casos i concretament la llengua i la immigració son dos temes que en tenen molt per amagar.

Ahir la Consellera Parlon en una entrevista parlant d’immigració va revelar que una gran part dels delictes els cometen persones sense DNI espanyol, cosa que va voler matisar reclamant una immigració ordenada i amb recel pels discuros d’odi que ho barregen amb la seguretat. També ha valorat la derivada de la multireincidència com un factor preocupant.

Si parlem de llengua hem sabut un nou cas de discriminació a casa nostra, aquest cop a l’Hospital Dexeus on un metge va rebutjar un pacient perquè volia ser atesa en català. La mateixa davant el requeriment del metge de parlar en castellà va dir si no hi havia ningú que entengués el català o buscar un traductor amb la resposta feixista típica de “Estem a Espanya i aquí es parla espanyol”. Davant la insistència el metge va titllar la pacient de xenòfoba i va abandonar la sala. Finalment al cap d’una hora un metge que no el parlava però que deia l’entenia i un traductor al costat va atendre la pacient. Tot va quedar recollit en els volants mèdics amb total impunitat.

Pel que fa Parlon, pot demanar un cop més no barrejar immigració amb delinqüència, però alhora ens dona la dada de que la major part de delictes els seus autors no son espanyols. Aquesta dada invalida la primera. Tots sabem que pre ser inmigrant no vol dir ser un delinquent evidentment, però si la major part de delictes provenen d’aquest col·lectiu tenim un problema i no es pot amagar sota l’estora, o dissimular com si no fos real. Es queixa de les detencions per una porta i sortida per l’altra i potser si la persona és immigrant hauria de ser expulsada d’una societat que no te perquè suportar aquests miserables. No és racisme, simplement son fets i la deriva ideològica que ens volen vendre no te perquè pagar-ho la mateixa societat.

En el segon cas de la llengua, que un feixista xenòfob que treballa a Catalunya no sigui sancionat o expulsat per la seva actitud i odi a la nostra llengua és el veritable problema. El pacient que va a un hospital ja viu un moment prou angoixant per haver d’aguantar algú que vol imposar i tergiversar una realitat del país per la seva propia imposició i no compleix amb el codi elemental d’atendre al pacient, motiu suficient per la restricció de contracte immediat, en una feina tant delicada com aquesta. Que quedi reflectit en els documents hospitalaris ja reflecteix la impunitat en que es belluguen aquests miserables. Aquesta és la gran defensa de la llengua dels nostres partits.

La realitat no es pot amagar.