La puta i la ramoneta.

La Fundació Princesa de Girona torna a portar els Borbons a Catalunya, demà a Barcelona i dijous a Sant Martí Vell on l’alcalde d’ERC farà d’amfitrió dels reis espanyols.

De fet ja hi ha convocada una protesta contra la seva presència per part de la Coordinadora antimonarquica i ha criticat l’alcaldable per seguir el joc com si tal cosa. De fet aquest ja apareix a les fotografies d’un acte de la Mateixa Fundació el mes de juny. La coordinadora ha demanat ERC que presioni l’alcalde amb mesures disciplinaries. Per la seva part els republicans diuen que no acompanyarà als membres reial i que aquests han estat convidats per una Fundació privada. La CUP portarà una moció al muncipi per declarar el poble “republicà i antimonàrquic” i deiu que ni perdonen, ni obliden.

Els nostres partits desprès de l’engany massiu a la població catalana i l col·laboració com si tal cosa amb el 155 no son ningú per donar cap lliçó. Els Borbons son part del 155 i la renúncia dels nostres a culminar la nostra independència porta a exercir la normalitat espanyola de la que ells col·laboren per cert. Per tant la seva presència seria normal. Entenc que no poden justificar el que es injustificable, però aquest joc com hem vist de no surto a la foto, o no dono la benvinguda però desprès soc a la mateixa taula oficial al seu costat és indigne i els defineix perfectament.

El Borbó amb el seu discurs del “a por ellos” va marcar si es que calia el punt final a qualsevol relació, però com veiem els nostres segueixen fent aquest joc de buscar excuses com la invitació per una Fundació Privada per fer la gara gara als monarques i trobar un equilibir que fa temps s’ha trencat del tot entre ells i la societat catalana.

També trist el paper dels cupaires un cop més trencant fotos en la seu del Parlament o fent mocions de pa sucat amb oli com gests inocus que a la pràctica no ens porten a res. Diu que ni perdonen, ni obliden, crec que fa temps que ni una cosa ni l’altra. Tant de criticar en èpoques del President Pujol aquesta tàctica i ara l’han agafada com una via per sortir d’aquest forat on ells sols s’han posat.

