LA PRESA DE PEL
Davant el debat de política general al Parlament, Junts presentarà el Concert econòmic com el pal de paller per Catalunya, alhora que critiquen la submissió davant Madrid del Govern actual de Salvador Illa.
Diuen volen presentar un projecte de país alternatiu amb una Catalunya amb capacitat i potencial per tornar a ser capdavanter i acusa al Govern actual de la situació amb unes infraestructures col·lapsades, uns serveis públics tensionats i una classe mitjana ofegada amb dificultats per habitatge, falta de seguretat i poca defensa de la nostra llengua.
Ens diuen que Catalunya no es pot resignar i presentaran mesures en tots els àmbits amb el finançament al mig i el Concert econòmic per disposar dels recursos que generem, contraposat al nou model autonòmic que PSOE i ERC presenten amb diuen 4686 milions més per Catalunya. Parlen de la clau de la caixa com a eix central. De fet el Concert ja ha rebut 6 rebutjos a la Cambra i la negativa de l’Estat en infinitat d’ocasions.
Crec que cal molta barra per tornar a presentar una proposta que saben impossible. Espanya ens ha dit per activa i per passiva i amb diferents colors polítics que Catalunya no tindrà mai el Concert econòmic, apart el Parlament amb les majories que ara els sustenten ja la negat diversos cops més. Tornar a presentar un impossible dins la Catalunya autonòmica és una presa de pel per la ciutadania. Els recursos totals i la clau de la caixa nomes arribaria amb la independència i aquesta ja sabem que no la van voler culminar fa 9 anys i per tant la idea de ser mig independents dins l’Espanya de les autonòmies ès una mentida que representa un insult a la societat catalana.
La gestió dels temes fonamentals no depèn de Catalunya, i per tant les polítiques a fer no les marca el Parlament, dir altra cosa ès cinisme. Catalunya no es pot resignar diuen, però ells com deia fa 9 anys es van resignar totalment i posteriorment van assumir la submissió que ara denuncien acceptant el 155.
Els dos partits principals segueixen tàctiques diferents. Els republicans pacten un nou sistema que tots sabem no canviarà res i on els guanys anunciats son falsos i els juntaires presentant un model que tots sabem és impossible. Dues cares de la mateixa moneda en una presa de pel constant que la societat catalana no és mereix però que haurà de patir amb les conseqüències que tots sabem.