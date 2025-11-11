LA PRESA DE PEL DELS NOSTRES A MADRID
Des d’Esquerra ens diuen que el debat sobre la recaptació de l’IRPF per part de Catalunya ha quedat ajornat fins el 2026 amb l’excusa que encara estant negociant amb el PSOE i ens diuen que esperen que a final d’any ja hi haurà un acord sobre el model de finançament.
Una nova presa de pel dels republicans que ajornen la seva proposta amb excuses com els canvis legislatius que permetin a Catalunya recaptar els impostos. De fet la proposició era vista amb molts recels pels socialistes i ara entenen que el debat no pertocava dins les negociacions actuals. Han rebutjat posar noves dates i han prioritzat un bon acord del nou model instant a Junts a no bloquejar tot.
Una nova burla a la ciutadania catalana que malauradament ja està acostumada aquests jocs dels seus partits a Madrid amb gesticulacions sense cap benefici real i a regalar els vots al servei del PSOE sense obtenir res a canvi, aquesta proposta és un nou exemple i els incompliments es van acumulant. Per veure com funciona el mateix conseller Dalmau del Govern català va haver de reconèixer que els dos grups de treball sobre inversió de l’Estat a Catalunya ja pactats a la bilateral no s’han reunit mai, precisament havien d’abordar l’incompliment de la disposició addicional tercera 2009-2013 sobre inversions de l’Estat que figuren a l’Estatut i que l’Estat simplement no ha complert mai i el conseller ho explica dient que s’havia de crear una comissió que tractes el tema amb un Consorci Estat-Generalitat, és a dir res de res.
Un nou frau que hauria de permetre veure d’una vegada la vergonya d’aquests partits a Madrid i la seva inutilitat real pel que fa a Catalunya. Una petita quota de poder, uns beneficis pel partit i aquí han acabat la seva feina. Per altre costat la vergonya d’haver d’inventar relats en forma de coartada per cada fracàs d’objectiu anunciat i no assolit que no hi ha dubte fa la vida més fàcil al Govern espanyol que simplement incompleix reiteradament sigui del color que sigui i deixa les justificacions pels propis partits catalans, és a dir cornuts i pagar el beure com diuen.
Veritablement els votants d’aquests partit que no siguin beneficiaris esclar, haurien d’exigir la fi d’aquesta paròdia que ja fa massa que dura i prendre mesures per no fer el discurs de l’independentisme per un costat i per l’altra col·laborar activament amb l’Estat com fins ara amb relats que fan vergonya aliena.
Es la presa de pel dels nostrs a Madrid.