LA PRESA DE PEL DEL PACTE PER LA LLENGUA

Com deia ahir encara ningú entèn com Plataforma per la Llengua o Òmnium han pogut signar un pacte com aquest que nomes és fum. Ja no parlo d’Esquerra que fa temps no n’espero res en matèria nacional. Una cotina de fum més de cara a la galeria que Ot Bou en el seu article explica detalladament i dona idea d’aquesta nova presa de pel sense embuts per sortir en una foto on nomes hi haurà això, res més, i com el país la llengua sense cap protecció.

Un diagnòstic lingüístic molt cru que no va acompanyat de les mesures proporcionals

Ot Bou Costa

El Pacte Nacional per la Llengua ha causat decepció per “la manca d’ambició” que n’ha denunciat, per exemple, la Plataforma per la Llengua, o perquè “la dotació és insuficient” per a aplicar les mesures, tal com considera Òmnium Cultural, malgrat que totes dues hi han signat a favor perquè ho consideren un bon punt de partida. Tanmateix, independentment de les propostes, el text presenta un extens diagnòstic introductori que conté consideracions molt dures sobre l’estat de la llengua i les fonts de pressió que la constrenyen. És impulsat i avalat pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que havia estat catedràtic de sociolingüística a la Universitat de Barcelona, i ofereix una lectura de la realitat del país que va molt més enllà d’on sol arribar el president Salvador Illa i, més en general, el PSC. El fet, però, és que les veritats que s’hi reconeixen són tan lapidàries que resulta molt cridaner que no vagin acompanyades, ni de bon tros, de les mesures proporcionals.

El text insisteix especialment en la qüestió demogràfica com un dels grans desafiaments a què s’ha d’afrontar la llengua catalana. És un aspecte que el conseller Vila emfasitza sovint. Ho féu ja en la presentació de l’última Enquesta dels Usos Lingüístics de la Població, que acreditava una davallada molt seriosa en l’ús habitual del català, per sota del 33% per primera vegada. Aquell dia, en la introducció, Vila va assegurar-se que s’esmentessin un devessall de dades demogràfiques per a contextualitzar bé la davallada. Per exemple, que gairebé dos terços dels residents a Catalunya han nascut fora o tenen un progenitor o dos nascuts fora, o que, d’ençà del 2003, any de la primera enquesta, la població nascuda a Catalunya ha augmentat d’un 12% i, en canvi, la nascuda a l’estranger ha crescut d’un 184%. Ara, el text del pacte encara va més enllà.

Què diu el Pacte Nacional per la Llengua? De les inversions a les mancances legals

El document constata que aquests darrers decennis hi ha hagut canvis estructurals en l’estructura de l’economia catalana. “La globalització, el creixement del turisme i la internacionalització dels centres universitaris i de recerca han augmentat el valor simbòlic i instrumental de les llengües franques internacionals” com el castellà o l’anglès, diu. Entre línies, s’hi sobreentén una crítica: ha estat una decisió política. El text recorda: “El model socioeconòmic i social que tria cada societat és a la base de la seva evolució sociolingüística.” I, tot seguit, s’esforça a remarcar que les condicions de Catalunya són d’una gran excepcionalitat demogràfica arreu d’occident:

“Si es comparen les xifres de persones nascudes a l’estranger residents a Catalunya amb les dels països de l’OCDE, l’any 2023 Catalunya, amb un 22,5%, s’ubicava entre els cinc països amb més immigració, entre Austràlia i Àustria. Ara bé, aquesta comparació subestima les necessitats de tipus lingüístic, perquè obvia que, pel que fa al coneixement de llengües, la població de la resta de l’Estat espanyol que arriba molt majoritàriament tampoc no sap català. Si es comptabilitza tota la població nascuda fora de Catalunya prescindint de la seva nacionalitat, Catalunya, amb un 37,1% de persones nascudes fora del seu territori, queda en segona posició, darrere d’un microestat com Luxemburg i a certa distància de Suïssa, Austràlia i de la resta de països.”

Al creixement de la immigració, segons que s’extreu del text, cal afegir-hi quatre aspectes determinants. El primer, “els intensos fluxos de població flotant que visiten Catalunya, una potència turística de primer ordre que atreu anualment milions de visitants”. El pacte reconeix que el turisme té un impacte molt significatiu en “el paisatge lingüístic de la vida quotidiana”. El segon, que l’indicador conjuntural de fecunditat de Catalunya és el més baix (1,11) de tota la Unió Europea, només per sobre de Malta (1,08). El tercer és que als països amb molta immigració la feina és un dels principals entorns per a aprendre la llengua del país d’acollida, però aquí, això, de moment, no funciona: l’últim any en què se’n té registre específic, el 2018, tan sols havien après català mitjançant formacions laborals el 2,6% dels nascuts a la resta de l’estat espanyol i un 1,3% dels nascuts a fora. I el quart, és clar, és que “els processos d’aprenentatge i ús del català es veuen profundament condicionats pel fet que es produeixen en un context de minorització de la llengua pròpia del territori”. La qüestió, tanmateix, és que el pacte no preveu mesures ambicioses ni en turisme ni en natalitat, i les mesures proposades en l’àmbit laboral no superen els 335.000 euros de pressupost previst.

El pacte considera que cal posar “un focus fonamental” en aquests fluxos migratoris, però, després d’aquesta exposició, no proposa –ni tan sols insinua– que calgui canviar les polítiques migratòries. El govern i les entitats s’alineen en la posició que la immigració no és cap problema, sinó que cal millorar els mecanismes d’integració. En presentar l’última enquesta, Vila va remarcar que s’hi havia detectat que hi havia 900.000 parlants nascuts a l’estranger, 900.000 nascuts a Catalunya i 230.000 nascuts a l’estranger que tenen interès a aprendre català o a millorar-ne el coneixement. L’enquesta no especificava què volia dir “tenir interès”, però, en fred, aquestes xifres voldrien dir que dos milions de persones volen més català. Per això, una de les mesures centrals del pacte és el “rellançament del Consorci per la Normalització Lingüística”, que, amb una inversió de 52 milions d’euros, s’ha de convertir en el centre neuràlgic de la formació lingüística d’adults, sobretot nouvinguts.

Un certificat clamorós d’emergència lingüística

El desafiament és de prou envergadura perquè el pacte expliciti, en aquest punt, l’objectiu més ambiciós: incorporar, fins al 2030, prop de 600.000 parlants més de català –cosa que vol dir guanyar-ne 100.000 cada any fins llavors; més del doble de la xifra de coneixedors que va guanyar el català entre el 2018 i el 2023. La raó d’aquesta xifra tan elevada és que, segons el document, “per aturar i corregir les tendències negatives que afecten el català, un dels factors clau és aconseguir que el nombre de persones capaces de parlar-lo creixi més de pressa que la població total, de manera que es vagi reduint el percentatge de gent que encara no sap català”. Dit encara amb més claredat: “El creixement de parlants ha de ser també superior al creixement migratori.” En absència de mesures legals que acompanyin l’acord, la lògica de gairebé totes les mesures per a aconseguir la fita es basa en el foment o la promoció. El govern ha concretat més tard que “això no requereix lleis, sinó polítiques i recursos”.

Fins i tot en cas que s’assolís aquest increment dificilíssim d’imaginar, el pacte admet que no n’hi hauria prou. El document incorpora l’admissió de més realitats que sovint resten sota la catifa. En l’apartat que afecta el paper de les institucions, el text admet que en l’administració “alguns sectors del personal de les administracions públiques i dels serveis concertats tenen un coneixement del català i dels drets lingüístics insuficient per a acomplir adequadament les seves tasques” i, per una altra banda, que “la normativa lingüística en els terrenys que són de competència de la Generalitat no sempre es compleix”. En l’apartat de la justícia, reconeix que la majoria de funcionaris no són nascuts al Principat i que depenen del govern espanyol, i això fa que “el personal de l’administració de justícia no té prou incentius per aprendre el català ni per utilitzar-lo en el seu àmbit laboral”.

En l’aspecte sanitari, també hi ha assumpcions importants. Diu el text: “Ja fa dècades que, davant de la manca de professionals autòctons, el sistema de salut català està contractant personal d’origen forà. L’any 2022, només un 29% dels nous metges i metgesses col·legiats a la província de Barcelona eren nascuts a Catalunya, un 17% eren nascuts a la resta de l’Estat i un 54% eren nascuts a l’estranger. Una part d’aquests professionals es poden haver format a Catalunya, però un percentatge molt elevat s’han format fora del país i sovint arriben a Catalunya sense cap noció de català.” Admet una realitat feridora: “Haver-se format a Catalunya no garanteix, a hores d’ara, competència en català.” Consegüentment, el pacte parla de fer “una aposta de país” per a “retenir talent sanitari”.

En tot cas, el model educatiu és el punt en què finalment es reconeixen les disfuncions del sistema potser de manera més clara. Poquíssims texts signats per les institucions –i per un equip de govern com el PSC– han inclòs una autocrítica tan seriosa com la d’aquest pacte en la mala aplicació de la immersió. “Cal reconèixer que hi ha sectors del sistema educatiu que no sols no s’han arribat a impartir en català de manera majoritària, sinó que ni tan sols estan dotant l’alumnat d’una competència suficient en aquesta llengua”, diu el text. Sobretot, en la formació professional. També admet que calen canvis de fons, perquè “diversos estudis han constatat un retrocés en l’ús del català com a llengua vehicular”.

La radiografia encara transgredeix més. Convé de llegir aquest fragment sencer:

“Una part d’aquest retrocés es deu a un cert relaxament en l’aplicació dels principis del model, en bona mesura com a conseqüència de la manca de formació específica en metodologies d’immersió i gestió del multilingüisme a l’aula i a l’entorn escolar entre les noves generacions de docents. Aquesta mancança s’ha produït en un moment de transformació pedagògica en què el sistema escolar està evolucionant cap a models d’aprenentatge més horitzontals. Així, en comptes de fomentar l’ús interpersonal del català, les noves dinàmiques sembla que estan fomentant hàbits minoritzadors de la llengua de l’entorn escolar, fins i tot dins l’aula. La revolució tecnològica i la intel·ligència artificial constitueixen igualment un desafiament de primer ordre per a les pràctiques docents en un context de llengua minoritzada, perquè la manca de continguts digitals en llengua catalana complica enormement l’aprenentatge del català i en català, i fomenta els prejudicis de l’alumnat que resulten perjudicials per a l’aprenentatge, l’apreciació i l’ús de la llengua. Finalment, l’arribada contínua d’alumnes d’arreu del món i la nova configuració sociodemogràfica de molts centres –molt més diversa, canviant i sovint segregada– presenta nous reptes quantitatius i qualitatius per a la gestió lingüística escolar.”

Malauradament, el pacte no reïx a fer-se digne de la contundència de fragments com aquest. Es proposa de “renovar a fons el model lingüístic escolar”, però no diu com farà complir la immersió que reconeix que s’incompleix. Tot i que el text reconeix que el problema és estructural, el pacte, en lloc de precisar cap gran reforma, concreta essencialment una inversió de 79 milions per a fer més aules d’acollida i una de 13 milions per a millorar la presència del català a les extraescolars. Els tres partits que signen el pacte, a més a més, són els responsables –sumant-hi Junts, que no l’ha signat– d’haver aprovat l’acord que admetia per primera vegada el castellà com a “llengua d’ús curricular i educatiu”.

El pacte, doncs, fa un retrat cru que esbocina tabús pel que fa a la llengua, i convindria que la gravetat i les conseqüències d’aquesta radiografia no acabessin confoses en la grisor burocràtica dels informes, on sembla que restaran si no hi ha canvis de gran abast. El problema és que el cercle d’aquesta anàlisi no s’acaba de tancar sense els silencis que encara resten, les qüestions punxegudes que el pacte no acaba d’abordar. No hi ha una part d’estudi específica sobre la desigualtat –malgrat mencions escadusseres a la precarietat laboral de certs sectors i les dificultats que això implica. No hi ha, tampoc, cap pretensió d’acompanyar el pacte amb iniciatives legals, ni cap explicitació valenta del conflicte nacional que, evidentment, travessa la qüestió lingüística –tot just un esment a “una indesitjable judicialització de les dinàmiques escolars” i un reclam tímid a la col·laboració de l’estat.

I finalment, és clar, el pacte no aborda seriosament una cosa que Vila sí que havia reconegut abans de ser conseller: que, perquè l’ús del català creixi, el castellà ha de retrocedir. “Hem de garantir funcions exclusives per al català al seu territori”, va dir fa quatre anys en una entrevista a VilaWeb. Avui, la portaveu del govern, la consellera Sílvia Paneque, ha dit que el Pacte Nacional per la Llengua no farà recular el castellà: “La protecció d’una llengua en cap cas no ha d’anar en detriment d’una altra”, ha dit.